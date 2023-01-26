Что ждет русский Т-90 в бою с немецким «Леопардом»?

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Немецкие танки «Леопард», о поставке которых на Украину объявил канцлер Олаф Шольц, является неплохой машиной, но со своими слабыми местами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил специалист в области бронетанковой техники Сергей Суворов.

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«В мире еще не придумали идеальный танк. Мне немецкие танкисты говорили, что Leopard-2 закончился на модификации А4. А всё, что дальше — это лишние проблемы. В том числе и с ходовой частью и электроникой, что не лучшим образом сказывается на надежности машины в походных условиях.», – сказал Суворов «Известиям».

Он убежден, что во время боестолкновения российских Т-90 с немецкими машинами все будет решать слаженность и обученность экипажей.

«Машины из Германии горят, как и все танки. Габариты Leopard 2 гораздо больше, чем у Т-90. Значит, вероятность попадания в нашу машину при сопоставимых условиях ниже, чем у «немца». По защищенности они примерно равны. Но у немецкой машины нет динамической защиты. По этой причине она более уязвима для противотанковых управляемых ракет (ПТУР) и гранатометов. В Сирии курды из 20 Leopard 2А4 моментально сожгли 10 машин из гранатометов. Иномарка не всегда круче. Т-90М «Прорыв», я считаю, лучше, чем немецкая машина», – полагает эксперт.

Кроме того, у немецкой машины должен быть ниже темп стрельбы.

«В наших танках снаряд заряжает автомат, а у них человек. Таскать снаряды 23–25 кг весом непросто. Люди устают», – добавил специалист.

Он обратил внимание, что на Украине уже проходили учения с немецкими танками «Леопард» в начале 2000-х.

«На них выяснилось, что эти боевые машины плохо переносят чернозем. У них начала сыпаться трансмиссия. Через неделю большая часть машин встала. Освоить вождение и стрельбу достаточно просто, но обеспечить эксплуатацию танка сложно. Будут проблемы с обслуживанием — нужно специальное оборудование и специалисты», – резюмировал Суворов.