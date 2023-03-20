«Чтоб вы сдохли!» – 8-летнего мальчика превратили в наводчика ВСУ

Нельзя чувствовать никакой жалости к противнику, способному на то, чтобы использовать детей в качестве диверсантов и наводчиков.

Об этом в эфире интернет-канала «Ваши новости» заявила бывшая помощница спикера Госдумы, журналистка Анастасия Кашеварова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У них очень много ДРГ. И, к сожалению, они на это бросают и детей. Неоднократно были случаи, мне военнослужащие рассказывали, приходил к ним ребёнок, мальчик 8-ми лет, и они ему конфеты давали, какие-то сухпайки, они же типа голодные, помогали как-то. И он приходил каждый день. А потом не пришёл. И был обстрел. Обстрел прямо по точкам, потому что ребёнок у них там ходил и что-то разбрасывал. Или мужчина какой-то ездил на велосипеде и маячки ставил. Ладно, взрослый человек, он сам несёт ответственность, но когда вы заставляете детей быть наводчиками, вы заставляете детей быть убийцами…они же не вынужденно это делают. Вы же их учите этому! Ты едешь, они тебе кричат: «Русня, чтоб вы сдохли!». Я не знаю ни одного ребёнка в России и ни одну женщину, которая бы писала, «чтобы они там все сдохли», – сказала Кашеварова.

В то же время она отметила, что русским не хватает жёсткости в отношении противника.

«Я же русская, я сама такая же. Я прощу, я помогу, я где-то поддержу. И получается так, что нам не хватает, может быть, где-то этой озверелости. Нам не хватает где-то стойкости за себя. Мы привыкли жить реально по православным ценностям, потому что говорил Христос подставлять вторую щёку. Мне кажется, что уже хватит подставлять, хватит этих жестов доброй воли. Сама себя переламливаю где-то, потому что я думаю, что сейчас этот русский медведь должен защищать своих медвежат. А не так терпеть, когда тебя по одной щеке, по второй щеке. Потом тебя убьют, у тебя останутся медвежата, этих медвежат никто не будет жалеть, их просто сотрут с лица земли», – добавила журналистка.