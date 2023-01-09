«Чтобы нас не забыли»: Зе-офис объяснил, почему постоянно попрошайничает

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Украина постоянно озвучивает просьбы о выделении финансовой и военной помощи к Западу, потому что если этого не делать, то о ней забудут.

Об этом в эфире ТСН заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Подоляка, «на внешних рынках» нужно постоянно держать эту тему на повестке, чтобы интерес к Украине не утратился.

«Даже когда ты с партнерами на внешних рынках работаешь, то нужно постоянно, – не все до конца это понимают, – нужно постоянно повторять одни и те же тезисы. Почему мы постоянно говорим об оружии? Это же не потому, что нас зациклило, это понятно. Нет, мы это говорим, потому что это очень важно. Потому что люди постепенно теряют – вот, если ты один раз сказал и не будешь дальше повторять постоянно, то через какое-то время информационная повестка дня этих людей будет занята другими темами. И ты будешь где-то в аутсайдерах находиться. Этого нам не нужно, потому нужно постоянно повторять и масштабировать», – заявил Подоляк.