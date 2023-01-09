«Чтобы нас не забыли»: Зе-офис объяснил, почему постоянно попрошайничает

Анатолий Лапин.  
09.01.2023 13:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 665
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина, Финансы


Украина постоянно озвучивает просьбы о выделении финансовой и военной помощи к Западу, потому что если этого не делать, то о ней забудут.

Об этом в эфире ТСН заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина постоянно озвучивает просьбы о выделении финансовой и военной помощи к Западу, потому что...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По словам Подоляка, «на внешних рынках» нужно постоянно держать эту тему на повестке, чтобы интерес к Украине не утратился.

«Даже когда ты с партнерами на внешних рынках работаешь, то нужно постоянно, – не все до конца это понимают, – нужно постоянно повторять одни и те же тезисы. Почему мы постоянно говорим об оружии? Это же не потому, что нас зациклило, это понятно. Нет, мы это говорим, потому что это очень важно.

Потому что люди постепенно теряют – вот, если ты один раз сказал и не будешь дальше повторять постоянно, то через какое-то время информационная повестка дня этих людей будет занята другими темами. И ты будешь где-то в аутсайдерах находиться. Этого нам не нужно, потому нужно постоянно повторять и масштабировать», – заявил Подоляк.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть