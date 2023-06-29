«Чтобы не прилетело»: в Киеве боятся даже заикнуться об «Укроборонпроме»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В целях безопасности нельзя озвучивать, на каких украинских оборонных предприятиях что производится и что ремонтируется, поскольку противник ведёт постоянную разведку и наносит ракетные удары.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил главный редактор украинского военного портала Defense Express Олег Катков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Ведущий спросил эксперта о перспективах массового производства «Укроборонпромом» ударных беспилотников.

Катков признал, что здесь он вынужден уйти от вопроса.

«Каждое предприятие украинской оборонной промышленности, вне зависимости от «Укроборонпрома» оно или нет, сейчас находится непосредственно под прицелом ракетных ударов рашистской федерации. По некоторым оборонным предприятиям прилетает просто с определённой регулярностью. В определённое время пиар на определённых военных объектах может, и, как минимум, один раз – приводил к таким последствиям. Поэтому, наверное, оценку относительно того, что было сделано, что не было сделано, давать сложно. С учётом того, что по официальной информации речь идёт о более 150 ударах по оборонным предприятиям, также нужно понимать то, что некоторые ключевые украинские оборонные предприятия, в том числе те, которые входят в «Укроборонпром», долгое время были под оккупацией…», – рассказал он.

«Объективно его состояние не стоит комментировать, потому что он активно работает, и в любом случае техника ремонтируется, техника восстанавливается, модернизируется и кооперируется с иностранными компаниями, что-то делается на территории других стран. Однако исключительно из соображений безопасности специалистов, выводы можно будет подбивать уже после победы», – увиливал деятель.