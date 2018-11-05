Чтобы вызволить капитана «Норда», нужно захватить украинского депутата

05.11.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Капитан керченского сейнера «Норд» Владимир Горбенко, который продолжает удерживаться на Украине, будет обменен на капитана украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041» Виктора Новицкого только после того, как оба моряка будут иметь симметричные юридические статусы.

Об этом в эфире Первого крымского телеканала заявила крымский омбудсмен Людмила Лубина.

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«Капитаны и с одной, и с другой стороны были привлечены к уголовной ответственности. Горбенко – за нарушение правил пересечения границы, а Новицкий – за незаконный вылов рыбы. В итоге на сегодняшний день у Новицкого правовой статус – обвиняемый, а Горбенко находится под судом. Для того, чтобы их в дальнейшем обменять, нужно достичь какой-то симметрии: либо осудить обоих, либо прекратить дела на какой-то стадии», – сказала Лубина.

Она уверяет, что украинская судимость Горбенко не будет признана в России.

«Чисто юридически та судимость, которая будет у Горбенко на Украине, не будет признаваться в России. Но пусть он уже пройдет эти круги ада. Лишь бы вернулся. Мы прекрасно понимаем, что команда «Норда» и в том числе Горбенко были задержаны по политическим мотивам», – сказала Лубина.

Она также передала слова украинского капитана Виктора Новицкого, который сказал: «Если бы вы задержали депутата, его бы быстро обменяли. А я своей стране не нужен».