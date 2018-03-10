10.03.2018, Киев, Максим Карпенко
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Чубаров из Киева грозит выселением всем россиянам Крыма
В Киеве грозятся выселить из Крыма всех граждан Российской Федерации. Об этом в эфире 5 канала заявил депутат Верховной Рады, главарь запрещенного в РФ меджлиса Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По его словам, все россияне должны будут выехать из полуострова.
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«Все россияне должны знать о том, если у них есть там где-то намерения, или, не дай бог, если они это уже осуществили, переехали на постоянное проживание в Крым, оккупированный Россией, они должны знать, что они будут обязаны выехать. Другого просто не может быть подхода. Иначе это просто признание результатов оккупации», – заявил Чубаров.
Метки: Рефат Чубаров
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19:47 9 мартаАрест Рубана нужен Порошенко для легитимации военного положения и диктатуры
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18:43 9 мартаВ “деле Рубана” власть и спецслужбы держат общество за идиотов – одесский журналист
18:31 9 мартаКиевский журналист указал на нестыковки в версии Грицака по “делу Рубана”
18:15 9 мартаЗахарченко: “дело Рубана”– это сценарий дешёвого американского боевика для стран третьего мира
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16:58 9 мартаНеонацисты собирают деньги на памятник бойцам УНР в Одесской области
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16:31 9 мартаУ Гройсмана героически борются за вывод Украины из-под санкций США
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15:36 9 мартаУ Порошенко истерика: он не просит, а приказывает Грицаку взять под личный контроль “дело Рубана”
15:21 9 марта70 процентов граждан Украины оказались неплатежеспособными
14:45 9 мартаПьяные правосеки позорно бежали после попытки прорвать оборону ЛНР
14:37 9 мартаДобываемый на Украине газ уже не подешевеет
14:28 9 мартаМитингующие не дали Порошенко возложить цветы: Украине обещают «большую кровь»
14:24 9 мартаГордон шизофренически троллит Вятровича
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14:25 10 мартаПорошенко рассказал, как ненавидит Путина и русских: «Раздавить как блох!»
13:53 10 мартаЧубаров из Киева грозит выселением всем россиянам Крыма
13:41 10 мартаНачинается новый этап выдавливания русских из Латвии
13:28 10 мартаНа немногочисленном митинге в Москве грудининцы угрожали власти
13:24 10 мартаДжемилев обнаружил секретный кабель, питающий Крым
23:40 9 мартаКрымский муфтият: Ислямов почему-то своего сына не спешит отдавать в «аскеры»
23:18 9 мартаСША заинтересованы в уничтожении украинской ГТС
22:56 9 мартаКрымские татары: Украина нас предала, а в Турции далеко не все поддерживают Киев
22:41 9 мартаКрымский муфтият: Меджлисовцы сеют вражду на полуострове
22:03 9 мартаКрымские татары осознали ошибку: Пора идти на российские выборы
21:28 9 мартаВзрывы в Донецке: Активизировались украинские «спящие»
20:23 9 мартаВо Львове Ирину Билык заставили признать Россию “агрессором”
14:45 9 мартаАмериканские разведчики зачастили: Недалеко от Крыма вновь засекли беспилотник
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22:19 7 мартаКиев: Вслед за активами на Украине будет конфискация собственности “Газпрома” в ЕС
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14:35 7 мартаКазарин-младший на меджлисовском канале объявил Крым «ордынской землёй»
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13:42 7 мартаВ Киеве осознали: Несмотря на украинские угрозы, российский Крым покажет рекордную явку
13:07 7 мартаНе вините меня, Наталья! Мацейчук предложил Поклонской вместе возрождать Россию
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10:05 7 мартаВ Киеве паникуют из-за формирующегося танкового кулака России
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12:39 6 мартаРоссийского сенатора повергло в шок состояние инфраструктуры на КПП “Чонгар”
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