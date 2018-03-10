10.03.2018, Киев, Максим Карпенко
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Крым, Политика, Россия, Украина

Чубаров из Киева грозит выселением всем россиянам Крыма


В Киеве грозятся выселить из Крыма всех граждан Российской Федерации. Об этом в эфире 5 канала заявил депутат Верховной Рады, главарь запрещенного в РФ меджлиса Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, все россияне должны будут выехать из полуострова.

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«Все россияне должны знать о том, если у них есть там где-то намерения, или, не дай бог, если они это уже осуществили, переехали на постоянное проживание в Крым, оккупированный Россией, они должны знать, что они будут обязаны выехать. Другого просто не может быть подхода. Иначе это просто признание результатов оккупации», – заявил Чубаров.

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