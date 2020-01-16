Чубаров очкует из-за вчерашнего послания Путина

16.01.2020, Киев, Максим Карпенко

После вчерашнего обращения президента Российской Федерации Владимира Путина к Федеральному Собранию «напрячься» стоит ряду соседних с Россией стран-лимитрофов. Как минимум, речь идет об Украине, Белоруссии и Казахстане, которые могут стать «жертвами агрессии».

Об этом в эфире телеканала ATR заявил главарь запрещенного в РФ Меджлиса Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам экстремиста, сохранение у власти Путина позволит России и предъявлять претензии на территории соседних государств.

«Если этот режим словами именно этого правителя сегодняшнего, еще буквально несколько недель назад, делая такие экскурсы в историю, заявлял о том, что «очень большие территории соседних государств, собственно, есть продолжение России»… В отношении Украины он говорил о юге и востоке Украины, о южных территориях Украины.

По большому счету, после сегодняшних событий, и Белоруссия, но Украина в первую очередь, и Казахстан должны быть готовы к тому, что дальнейшими действиями Путина в целях дальнейшей мобилизации российского общества и укрепления российской власти могут быть агрессивные действия в отношении Украины, продолжение дальнейшей физической агрессии на ее территории», – заявил Чубаров.