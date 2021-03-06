ЧВК «Вагнера» предлагают ввести в Закарпатье для защиты от националистов

06.03.2021, Киев, Андрей Соколов

Новости Украины

Украинские радикалы из «Правого сектора» (организация запрещена в России) угрожают этническим венграм, проживающим на территории страны. В Сети распространили видеоролик, в котором неизвестный в маске угрожает нацменьшинству на западе Украины.

После проведения выборов в Закарпатье местный глава с депутатами отметил победу исполнением гимна соседней Венгрии. Этим инцидентом заинтересовались в СБУ. Проведенная проверка и обыски в общественных организациях, связанных с венгерской общиной, выявили ряд материалов, призывающих к созданию «Великой Венгрии». Об этом сообщила украинская газета «Вести».

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Результаты обысков, а также исполнение венгерского гимна не остались незамеченными националистами из «Правого сектора». Радикалы записали видео с угрозами к местным венграм, пообещав прийти за ними и их детьми.

Возможное начало конфликта на националистической почве прокомментировал независимый политический аналитик Алексей Филиппов. Он считает, что существует действенное решение ситуации с угрозами украинских радикалов к нацменьшинству.

«Россия может помочь Венгрии, чей премьер-министр Орбан регулярно выступает с пророссийскими заявлениями. Например, если чрезмерно агрессивный «Правый сектор» столкнется с более скромными и вежливыми людьми из «ЧВК Вагнера», то общение может переместиться сначала на территорию Закарпатья, а потом и всей остальной Украины к восторгу всего ее русскоязычного населения», — заметил специалист.

Филиппов призвал радикалов из «Правого сектора» быть осторожнее в своих заявлениях.

«Украинским националистам нужно быть очень осторожными с подобными заявлениями, потому что, касаясь интересов граждан соседних стран, они могут добить наконец-то собственную страну», – заявил он.