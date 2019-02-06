06.02.2019, Киев, Игорь Петров

Реестр избирателей Украины раздут за счет «мертвых душ» и Центральная избирательная комиссия будет использовать их для фальсификации результатов выборов путем вброса голосов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Складывается впечатление, что ЦИК занята не столько подготовкой к выборам, сколько подготовкой к фальсификации этих выборов. Есть огромная проблема с избирателями – 35 миллионов избирателей в Украине нет. Даже банальный технический подсчет – на 42 миллиона населения, минус 7 – 10 миллионов детей, минус 5-7 миллионов которые проживают на неконтролируемой территории и не смогут принимать участие в выборах, минус 3,2 миллиона тех, кто находится за рубежом на постоянной работе, плюс еще те, кто находится за рубежом на сезонных работах”, – сказал Бортник.

Он отмечает, что эти подсчеты выводят на цифру около 25 миллионов, но отнюдь не 35 миллионов.

“Более того, рост этой цифры в сравнении с 2014 годом выглядит как прямая подготовка к фальсификации. Выборы 2014 года проходили на большей территории, чем выборы 2019 года. Например, проходили выборы в Новоазовске, в Дебальцево. От Горловского избирательного округа с центром в Горловке осталось 2 избирательных участка один из которых находится в «серой полосе», никем не контролируется, второй – буквально на КПП и там тоже люди не проживают сегодня”, – обратил внимание эксперт.

Также он отметил, что за пять лет число избирателей уменьшилось на миллион, поскольку смертность на Украине превышает рождаемость на 200 тысяч человек в год.

“Мне кажется, фальсификации и «танцы» вокруг реестра избирателей – одни из возможных вариантов подготовки к вбросу бюллетеней и фальсификации на уровне ЦИК», – резюмировал политолог.