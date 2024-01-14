«Цирк, шизофрения» – украинский военкор о плясках вокруг закона о мобилизации

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Даже обладая преимуществом во всём, российское руководство, в отличие от украинских властей, не позволяет себе превращать в цирк элементарные управленческие решения, такие, как мобилизация или организация обороны.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил украинский военкор и главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бутусов напомнил, что офис Зеленского пытается свалить непопулярное у населения решение о массовой мобилизации на командующего ВСУ Валерия Залужного.

«То, что происходит с мобилизацией, показывает, что у нас в государственном управлении большой хаос. Потому что когда верховный главнокомандующий и депутаты «Слуги народа» выступают как оппозиция военному командованию, которое подчиняется верховному главнокомандующему и «Слугам народа», это как какая-то шизофрения выглядит. То есть руководители, которые руководят военными, говорят, что они не согласны с военными, – это полный абсурд. То, что нет этого законопроекта, говорит о том, что, к сожалению, отсутствует оборонная стратегия, и Ставка верховного главнокомандующего не выполняет своих обязательств», – сказал Бутусов.

По его словам, вопрос должен был быть решён ещё очень давно.

«Враг, который в действительности нас превосходит во всём, строит оборонные сооружения, принял закон о мобилизации ещё в сентябре 2022 года, и у них работают элементарные очевидные управленческие решения организационные, а у нас они не работают вообще. И у нас сама власть превращает в цирк, в балаган, в какие-то политические споры любой элементарный вопрос, за который сама власть отвечает. Это очень опасно для нас, и меня беспокоит ситуация с законом о мобилизации. Это в действительности важная политическая, но всё же техническая вещь. Она не должна вообще, её давно были должны обговорить эксперты, просмотреть власть и принять объективное решение. Военные этого сделать не могут, потому что мобилизация связана с экономикой, работай промышленности, уплатой налогов, и не может Генштаб вместо верховного главнокомандующего и правительства сказать, какой должна быть мобилизация, это ответственность исключительно политической власти», – возмущался русофоб.