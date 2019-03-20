«Цивилизованные украинцы должны признать право крымчан на самоопределение»

20.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Выход Украины из состава СССР был признан Россией и всем мировым сообществом, а потому, в соответствии с Конвенцией ООН по правам человека, признание Крыма российским также законно.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил президент фонда «Правовое государство» Евгений Тарло, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, безусловно, мы все признаём, и мы участники конвенции, я не знаю, как там Украина, присоединилась или нет, о правах человека. Так вот, право человека – выбирать. Право участвовать в референдуме – это его право. И Россия защитила это право крымчан. Крымчане – это достаточно обособленная группа людей, в подавляющем числе своем русские. Русские, как любой другой народ, имеют право на самоопределение и на решение своей судьбы.

Если украинцы когда-то де-факто, в силу сложившихся обстоятельств, отделились от России, выделились из единого государства, в котором мы жили многие века. Мы признали это право, хотя нравилась она нам, не нравилась, но вот так вот решили наши руководители, мы тогда с этим согласились. Поэтому, я думаю, что украинцы, которые хотят показать себя цивилизованными, должны признать право крымчан на их самостоятельное волеизъявление. Это их право», – заявил эксперт.

«Подавляющее большинство крымчан на референдуме высказались однозначно. И это право они многократно подтвердили участием во всероссийских и местных, свободных выборах. Туда вы можете поехать, убедиться, что крымчане живут свободно и счастливо», – резюмировал Тарло.

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