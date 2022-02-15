Да я же нищий! Навальный в суде комментировал многомиллионные траты на роскошную жизнь

Очередной суд над блогером-уголовником Алексеем Навальным начался сегодня в колонии под Владимиром, где он отбывает срок за мошенничество.

Прокуратура обвиняет Навального в четырех эпизодах мошенничества на сумму 2,7 миллионов рублей. Всего по данным следствия, он похитил и потратил на личные нужды более 350 млн рублей, пожертвованных экстремистской ФБК, признанной иноагентом и запрещенной в России.

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Также суд рассматривает второй эпизод, связанный с оскорблением судьи, которая выносила ему приговор о штрафе за клевету на ветерана Игната Артеменко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Наблюдатели отмечают снижение интереса к процессам Навального, хотя по новым эпизодам ему грозят совокупно гораздо большие сроки. Аккредитовавшиеся журналисты легко уместились в небольшой комнате, западных дипломатов вообще замечено не было. Кроме того, под воротами колонии тусовалась небольшая группа юных фанатов блогера. Выглядели молодые люди как завсегдатаи рок-концертов. Прибыла также жена заключенного Юлия Навального, вид у нее был недовольный.

За год отсидки никто не рассказал Навальному, что его популярность в узких либеральных кругах сошла на нет, и он продолжал устраивать в суде балаган в надежде на признание восторженных подростков.

«Я довольно опытный преступник. Опытный подсудимый. У меня было много судей, и со всеми были прекрасные отношения, кроме одной судьи — той самой, по поводу которой мы, в частности, здесь собрались», — вызывающе говорил Навальный.

И тут же устроил скандал из-за того, что его привели в суд в тюремной робе.

«Почему я единственный человек в России, которого судят в робе? Она, честно говоря, мне так сильно надоела, что я бы ее сжег из огнемета. Но дело даже не в том, что она мне надоела. А в том, что пока человек в процессе не осужден, он присутствует в нем в гражданской одежде. А меня просто надо снять для федеральных каналов в робе, чтобы потом показать: вот, он уголовник, и мы его сейчас еще раз осудим», – выступал Навальный, и тут же потребовал сделать перерыв на тюремный обед.

По сути предъявленных обвинений он предположил, что кто-то из тех, кто жертвовал на его организацию деньги, мог разочароваться в его деятельности, и эти люди дали обвинительные показания.

«Ну так и что? После всех этих ваших „украл миллиард и потратил его на себя“ что вы принесли в суд? Смотрите, у меня толком нет машины. Но вот Покров в 100 километрах от Москвы — ну вы же видите, что это просто бомжатник какой-то?», – продолжал жаловаться уголовник.

Тем временем обвинение представило таблицы, в которые были занесены траты на кафе, бары, юридические услуги, авиабилеты, спортклубы, одежду, связь, продукты, печатную продукцию за период с 2016 до 2020 года. Около 400 тысяч рублей Навальный потратил на игру в гольф и спортклубы. Останавливался он только в дорогих гостиницах Hilton и Raddison, а также зарубежных отелях.

Кроме того, экс-директор ФБК Роман Рубанов с 2016 по 2019 год потратил более 64 миллионов рублей. Только на авиабилеты он израсходовал более 2 миллионов рублей. На бары и рестораны потрачено более 2,2 миллиона рублей. Приобретены туристические услуги на сумму более 4,7 миллиона рублей.

Таблицу трат сбежавшего соратника Навального Леонида Волкова приводит в своем телеграмм-канале адвокат Илья Ремесло.

«Итак, что там у нас? Переводы сотен тысяч рублей Бирюковой Анне — это нынешняя жена Волкова. Также переводы Грединой, поменьше – это экс-жена, заботливый Лёня не забывает бывшую. Назначения платежей очень трогательные: “на добрые дела”, “туфельки на вторую пару лапок”. Оплата кредита за дорогую супругу, оплата ЖКХ в комплексе “Граф Орлов”. И так далее. И все это происходило с донатного счета, и с ведома Алексея Навального, господа присяжные заседатели. Увы, мой подзащитный грешен и лжив», – пишет Ремесло.

Политолог Сергей Карнаухов полагает, что расследовать надо не только траты мошенников, но и личности «жертвователей». Он считает, что «расследования» Навального заказывали высокопоставленные чиновники, «заказывая» своих конкурентов.

«Интересно другое. Навальный давно в ИК-2. Но так и не появилось ни одного фильма-расследования о его кураторах, кто был крышей, кто платил за наезды на политиков, кто прикрывал и давал инструкции, обеспечивал связь с западными спецслужбами.

Кому-то очень страшно?», – написал Карнаухов.

Суд над Навальным продолжится на следующей неделе.