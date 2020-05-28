Дай волю, Украина зальёт Донбасс кровью за неделю – эксперт

28.05.2020, Киев, Игорь Петров

Появление на телеканале ICTV сюжета о неспособности армейских корпусов ЛДНР провести широкомасштабное наступление на позиции украинских войск вписывается в общую политику канала.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Сергей Шабовта, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности.

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«Собственник канала ICTV – господин Пинчук, большой друг Байдена, который как никто иной зависим от внешнего управления. Канал ICTV, с одной стороны, подыгрывает действующей власти, абсолютно ограничен в хоть сколько-нибудь конструктивной критике или объективной оценке происходящего.

С другой – он используется для постоянного поддержания конфликта. Там есть целый цикл передач, в которых тема конфликта на востоке подается совершенно искаженно. Это русофобский канал. И от него нельзя ждать каких-то вменяемых, близких к правде материалов», – прокомментировал Сергей Шабовта.

Украинская власть в целом ничего не делает для достижения мира на Донбассе, а радикалы видят в этом регионе полигон для боевой подготовки.

«На встрече Нормандской четверки в Париже в декабре прошлого года бала задекларирована необходимость реализации Минских договоренностей. С тех пор Украина для этого не сделала ничего хоть сколько-нибудь конструктивного, понятного и согласованного с точки зрения разных ветвей власти. Такое впечатление, что на сегодняшний день у политической власти, правительства нет вообще никакого согласованного видения того, что надо делать.

К сожалению, у власти нет ни политической воли, ни видения, что в первую очередь – нужно добиваться урегулирования военного конфликта, установления мира. Над всем превалирует совершенно нереалистическое желание установить политический контроль, закрыть границы и пр. И нет понимания, что такие требования никогда не будут приняты той стороной – хотя бы потому, что если такой контроль будет установлен, то в течение одной недели весь Донбасс будет просто залит кровью.

Туда рвутся неонацисты и радикалы всех мастей, они готовы рассматривать Донбасс как полигон для своей последующей боевой подготовки. И об этом открыто заявляют, в том числе, в украинских СМИ, говорят, что этот регион надо вообще физически уничтожить, что там – не люди», – заключил Сергей Шабовта.