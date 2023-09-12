«Дайте нам уничтожить Россию!» – в Киеве недовольны объемами американской помощи

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США выделили Украине на войну всего 3% от своего военного бюджета – этого слишком мало, чтобы одолеть Россию.

Об этом в эфире видеоблога «Сейчас» заявила экс-руководитель офиса национального совета реформ при президенте Зеленском Мария Барабаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Барабаш, Штаты дают недостаточный объем помощи, учитывая то, какую цену платит Украина за войну с Россией.

«Пока Россия не закрепилась, пока не получила оружие от Ирана, от Китая, нам нужно их уничтожить. Они очень слабые. Пока не подъехала новая порция мобилизованных из России, пока еще хорошая погода, нам нужно быстро завершить эту войну нашей победой уже этой осенью. И это полностью возможно – нам лишь нужно оружие, у нас лучшая армия в мире, нам лишь нужно им дать оружие. Потому что сейчас, к сожалению, Америка выделила лишь 3% от своего оборонного бюджета на помощь Украине. Этого очень мало – мы уничтожили огромное количество боеспособной армии России, самого большого врага и угрозы НАТО, согласно доктрины НАТО. И нам за это 3%? А сколько это стоило нам наших жизней – не только наших солдат, а и гражданских, детей», – возмущается Барабаш.