«Даёшь выборы главврача!» – политолог сравнил поведение Украины с тяжелобольным пациентом дурдома

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СВО – это не агрессия, а миротворческая миссия России по наведению порядка на Украине, где воцарившийся нацистский режим стал представлять опасность не только для своих граждан, но и стран-соседей.

Об этом на круглом столе в Москве заявил политолог Алексей Мухин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российская СВО – это миротворческая миссия…Запад решил, что Украина вернётся в правовое поле через вхождение в ЕС и через НАТО. Предложены абсолютно противоположные здравому смыслу механизмы. Казалось бы, необходимо на Украине провести нормальные выборы, отменить всё то законодательство, которое ограничивало политические партии, СМИ и т.д., то есть, произвести санацию правового поля… Здесь речь не идёт о том, что давайте больные соберутся и выберут главврача, а Украина сейчас именно эту модель навязывает ЕС. Давайте всё-таки лечить людей будут врачи, а больные будут лечиться, а не объявлять, что они совершенно здоровые и готовы с помощью назначения атамана какого-нибудь (каким является сейчас Зеленский, абсолютно нелегитимный лидер), что они готовы в других больницах тоже устанавливать такие правила «народовластия». Прикрываясь «агрессивной Россией», – сказал Мухин.

Он отметил, что сейчас термин «агрессия» извращён до неузнаваемости.

«Страны, которые являются агрессорами, объявляются чуть ли не жертвами агрессии, а страны, которые занимаются нейтрализацией этой агрессии, объявляются агрессорами. Этот мир находится в очень странной фазе самосознания», – заключил политолог.