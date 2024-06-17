«Даёшь выборы главврача!» – политолог сравнил поведение Украины с тяжелобольным пациентом дурдома

Максим Столяров.  
17.06.2024 22:24
  (Мск) , Москва
Просмотров: 64
 
Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


СВО – это не агрессия, а миротворческая миссия России по наведению порядка на Украине, где воцарившийся нацистский режим стал представлять опасность не только для своих граждан, но и стран-соседей.

Об этом на круглом столе в Москве заявил политолог Алексей Мухин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

СВО – это не агрессия, а миротворческая миссия России по наведению порядка на Украине,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Российская СВО – это миротворческая миссия…Запад решил, что Украина вернётся в правовое поле через вхождение в ЕС и через НАТО. Предложены абсолютно противоположные здравому смыслу механизмы. Казалось бы, необходимо на Украине провести нормальные выборы, отменить всё то законодательство, которое ограничивало политические партии, СМИ и т.д., то есть, произвести санацию правового поля…

Здесь речь не идёт о том, что давайте больные соберутся и выберут главврача, а Украина сейчас именно эту модель навязывает ЕС. Давайте всё-таки лечить людей будут врачи, а больные будут лечиться, а не объявлять, что они совершенно здоровые и готовы с помощью назначения атамана какого-нибудь (каким является сейчас Зеленский, абсолютно нелегитимный лидер), что они готовы в других больницах тоже устанавливать такие правила «народовластия». Прикрываясь «агрессивной Россией», – сказал Мухин.

Он отметил, что сейчас термин «агрессия» извращён до неузнаваемости.

«Страны, которые являются агрессорами, объявляются чуть ли не жертвами агрессии, а страны, которые занимаются нейтрализацией этой агрессии, объявляются агрессорами. Этот мир находится в очень странной фазе самосознания», – заключил политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть