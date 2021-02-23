Дахау по-зеленски: на украинцах будут проводить нацистские эксперименты

23.02.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Методы уничтожения граждан Украины все больше напоминает методы гитлеровцев.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель центрального исполкома ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Зе-оккупационные власти Украины будут истреблять украинское население под «благим» видом вакцинации от COVID-19. Команда Зеленского решила ускорить ликвидацию украинцев, прибегнув к нацистским методам. Коронавирус в очередной раз сыграл на пользу «зелёных» политических элит «незалежной».

Заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что произведенная в Индии вакцина от коронавирусной инфекции разработки AstraZeneca прибудет на Украину утром 23 февраля. Но это не точно, потому что первая партия так называемого антивируса в количестве 8 миллионов доз должна была прибыть в «незалежную» ещё в январе. Но что-то пошло не так, и в стране, которая буквально полыхает от COVID-19, вакцинация населения до сих пор не начата.

Если говорить о том ЗЕлье, которое намерена вколоть простым гражданам Украины Зе-группировка, то вопрос качества и безопасности на повестке дня не стоит от слова совсем. «Незалежной» выделена даже не вакцина AstraZeneca, от которой массово отказываются многие государства. Украинцев будут вакцинировать ещё более дешёвым и небезопасным (!) препаратом CoviShield производства «Serum Institute of India». К слову, об угрозах здоровью и жизни, которые несёт «блуждающая» индийская вакцина, на Украине не говорят. Напротив, информация о прибытии препарата вливается в уши населения как «перемога» всей антинародной команды Зеленского.

Немаловажно, что вместо обещанных Зе-чиновниками 8 миллионов доз антикоронавирусного ЗЕлья, 23 февраля ожидается поставка только лишь 500 тысяч доз. Стоит обратить внимание на такой момент, что поставка первой партии вакцины, по словам Тимошенко, «из-за определенных «логистических проблем» происходит не напрямую. То есть говорить о правильных условиях хранения вакцины, вероятнее всего, вовсе не уместно.

Какие побочные эффекты «всплывут» от чудо-антивируса у простых украинцев, мы узнаем совсем скоро из соцсетей и от наших знакомых, которые временно живут в Зе-оккупации. Правда, по продажным украинским каналам, вероятнее всего, уже отсняли несколько сюжетов о том, как «проходит» вакцинация населения. Оккупационные укрочиновники могут себе позволить «смотреть в завтрашний день» и выпускать лживые и постановочные новости, запудривая мозги населению.

Методика истребления украинских граждан Зе-режимом всё отчётливее напоминает методы гитлеровцев, которые проводили над узниками (а украинцы сегодня, к сожалению, – узники!) опыты. К примеру, фашисты с февраля 1942 по апрель 1945 в концлагере Дахау проводили эксперименты с целью разработки вакцины от малярии. Вполне реально, что по указу Вашингтонского обкома, на жителях Украины будут испытывать действия низкокачественного индийского антивируса. Страшно предположить, что уготовано бедным украинцам Зе-полицаями…

Коцлагерь Дахау.

Я точно знаю, что жителям Украины нужна вакцина против «Зелёного» вируса, который не щадит ни детей, ни стариков, ни молодёжь, и проводит против них геноцид. И такой антивирус жители Украины могут и должны (!) сделать сами, а именно, – создать новые политические силы, которые проведут большую подготовительную работу по организации референдума о вхождении Украины в состав России. Ведь только, находясь под российской защитой, украинцы получат действенный препарат против смертельного коронавируса, а главное, – избавятся от оккупации Америкой и полицаев, в качестве которых сегодня выступает команда «слуг» народа.

Тем временем в Донецкой Народной Республике, как ранее было заявлено её руководителем Денисом Пушилиным, вакцинация от коронавируса начата с 1 февраля российским препаратом «Спутник V». На текущей неделе в Республику поступит уже вторая партия вакцины. А до конца 2021 года, как сообщил глава ДНР, планируется привить от COVID-19 около миллиона человек. Благодаря помощи братской России мы быстро победим вирус, а главное – сохраним жизни наших людей!