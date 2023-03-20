Дальнобойная артиллерия и высокоточные снаряды ВСУ стали серьезной проблемой для России

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В ходе предстоящего наступления ВСУ будут делать ставку на дальнобойную артиллерию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик, директор московского Центра анализа стратегий и технологий, член Общественного совета при Минобороны РФ Руслан Пухов.

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«На первых этапах спецоперации ВСУ парировали наше преимущество в артиллерии тем, что к своей старой, еще советской, ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня добавили разведывательные беспилотники, в основном коммерческие, а также использовали для связи и целеуказания глобальную спутниковую систему Starlink. То есть превратили старое вооружение практически в высокоточное. Этим оружием они нас били с высокой точностью на коротких и средних дистанциях потому, что дальнобойного оружия у них не было», – сказал Пухов «Московскому комсомольцу».

Теперь же, говорит эксперт, дальнобойная артиллерия у ВСУ появилась.

«Та же французская самоходная артиллерийская установка CAESAR, которая бьет в полтора раза дальше наших аналогичных систем. К тому же Запад стал поставлять ВСУ высокоточные управляемые снаряды типа Excalibur – аналог нашего «Краснополя». Только у нас снарядов «Краснополь» очень мало. К тому же они первого поколения. А снаряды Excalibur – уже второго поколения, более точные, что украинцам позволяет стрелять далеко и очень точно. В результате они бьют по нашим войскам, когда мы, к примеру, готовимся наступать. Нам для этого требуется оперативно сконцентрироваться для нанесения удара. Раньше они с помощью натовской разведки это только видели и слышали, а теперь ещё имеют возможность нас достать», – подчеркнул аналитик.

Он обратил внимание, что у ВС РФ на первой линии соприкосновения находятся те части, которые непосредственно ведут огонь.

«Недалеко от первой линии должна быть ещё вторая линия, откуда быстро и оперативно можно в случае прорыва противника перебросить войска, чтобы ликвидировать брешь, либо с этой второй линии направить войска в ту точку, откуда может готовиться и осуществляться прорыв. Ввиду того, что вторую линию они теперь с помощью дальней современной артиллерии могут накрыть огнем, мы вынуждены отводить войска на третью линию. То есть слишком далеко в тыл. И выходит, что в случае быстрого прорыва ВСУ, у нас может не получиться ответить так же быстро. А главное – это может помешать сконцентрировать войска для нашего последующего контрудара. Скрытно такое сделать не получится. ВСУ с помощью натовской разведки все «видят» и начинают бить по второй линии. Тогда сотни бойцов могут попасть под шквальный огонь. Наличие у ВСУ большого числа дальнобойной артиллерии и высокоточных боеприпасов может завести ситуацию с весенним украинским наступлением в определенный позиционный тупик», – считает собеседник издания.

По его словам, противодействовать дальнобойным системам ВСУ можно с помощью российских крылатых и баллистических ракет, ударных беспилотников, способных находить и поражать военные объекты ВСУ за десятки и сотни километров от передовой.

Кроме того, отмечает Пухов, еще не в полной мере задействованы возможности российской бомбардировочной авиации.