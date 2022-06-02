Дальность стрельбы американских РСЗО будут регулировать украинцы – посол США

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Новости Украины

Американцы не будут вмешиваться в регулировку дальности стрельбы реактивных систем залпового огня HIMARS, которые поставят Киеву.

Об этом на брифинге заявила новоназначенная посол США на Украине Бриджит Бринк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос о новом оружии системы HIMERS. Как будет регулироваться расстояние его поражения?», – прозвучал вопрос.

«Речь идёт о вчерашнем пакете помощи на сумму 700 миллиона долларов, который подписал президент, включительно с системами HIMERS, которые более метко стреляют и имеют большее расстояние. Однако регулировать, на какое расстояние оно будет стрелять, будет украинская сторона», – сказала Бриджит Бринк.

При этом накануне госсекретарь США Блинкен заявил, что Киев пообещал Вашингтону не наносить удары из американских орудий по территории РФ.

Кроме того, Бринк добавила, что американцы намерены взять под полный контроль реализацию военной помощи Украине.

«Первая цель – помочь Украине победить в её войне против российской агрессии. И как вчера подчеркнул президент Байден – поддержка Украины в тяжёлое для неё время это в наших национальных интересах, чтобы заботиться о том, чтобы Европа была мирной и стабильной. И чётко заявить, что правда не в силе. Мы будем прикладывать усилия, чтобы мир привлёк Россию к ответственности за военные преступления и зверства… Мы будем работать над тем, чтобы контролировать реализацию американской помощи по безопасности, чтобы быть уверенными, что помощь достигает своей цели… Как сказал вчера президент Байден, наша цель сдерживать дальнейшую российскую агрессию и защищаться против неё. Но чтобы достичь этой победы – не только США должны помогать, но и другие страны. Мы работаем над тем, чтобы объединять и получать эту помощь от наших международных партнёров», – вещала Бринк.

Бриджит Бринк, поступив на службу в Госдеп в 1996-м году, успела поработать во многих «горячих» точках – в Сербии конца 90-х, во время войны в Грузии в 2008-м, курировала вопросы Южного Кавказа и отношения с Азербайджаном и Арменией.

Комментируя данное назначение, эксперты отмечают её репутацию «чёрного лебедя» и предвестника беды. До назначения в Киев Бринк была послом в Словакии.

«Хороший день был сегодня. Наконец признали, что пора лишить спокойствия Киев. Генштаб, минобороны, Верховная Рада, Офис президента, мосты, телевышки, электрические станции, хранилища ГСМ. Предупредить население, дать срок на эвакуацию, увидим, кстати, десятки тысяч автомашин уезжающих на запад и север страны и нанести удары. Потом еще раз. Никакого другого варианта понудить Киев отказаться от применения американских ракет с дальностью полета до 500 км – нет. И не надо ждать прилетов по нашей территории. Сам факт поставок этих установок и ракет является не просто красной линией, а жирной красной линией», – написал у себя в телеграм-канале российский политолог Марат Баширов, комментируя заявление Дмитрия Медведева о неизбежности нанесения ударов по Киеву.