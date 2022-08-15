«Дальше уже Славянск и Краматорск»: аналитик объяснил важность освобождения Песок
Поселок Пески является последним важным укрепрайоном ВСУ перед Славянском и Краматорском, за которыми начинается степь и простор для широкого наступления союзных войск.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Шурыгина, после уничтожения ВСУ в этих населенных пунктах, станет окончательно понятно, что Украина потеряла Донбасс.
«Сейчас всем уже очевидна цена этой ошибки Зеленского, точнее, ошибки командования, которое поддалось на эти требования продемонстрировать хоть какое-то наступление, прогнулось и допустило стратегическую ошибку. Оттягивание артиллерии закончилось тем, что теперь судьба этого укрепрайона решена. Вопрос: сколько они на нем еще продержатся, сколько они людей здесь положат?
Это, конечно, вопрос открытый, потому что по большому счету, им бы, с военной точки зрения, отводить оттуда людей, чтобы сохранить, на какую-то следующую линию, но следующая линия – это уже Славянск, Краматорск, Константиновка, где нарыто очень много, но это последняя такая мощная подготовленная линия. Дальше уже таких укрепрайонов, которые бы создавались много лет, и были расположены в таких удобных местах, уже не будет – начинаются степи. Степи и пустота», – сказал эксперт.
«Это не значит, что мы будем идти маршем победным, это значит, что многие вопросы мы сможем решать намного легче. Но самое главное, что произойдет тогда огромная «зрада», станет окончательно понятно украинцам, что Донбасс они потеряли полностью», – заявил Шурыгин.
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