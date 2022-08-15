«Дальше уже Славянск и Краматорск»: аналитик объяснил важность освобождения Песок

Поселок Пески является последним важным укрепрайоном ВСУ перед Славянском и Краматорском, за которыми начинается степь и простор для широкого наступления союзных войск.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Шурыгина, после уничтожения ВСУ в этих населенных пунктах, станет окончательно понятно, что Украина потеряла Донбасс.

«Сейчас всем уже очевидна цена этой ошибки Зеленского, точнее, ошибки командования, которое поддалось на эти требования продемонстрировать хоть какое-то наступление, прогнулось и допустило стратегическую ошибку. Оттягивание артиллерии закончилось тем, что теперь судьба этого укрепрайона решена. Вопрос: сколько они на нем еще продержатся, сколько они людей здесь положат?

Это, конечно, вопрос открытый, потому что по большому счету, им бы, с военной точки зрения, отводить оттуда людей, чтобы сохранить, на какую-то следующую линию, но следующая линия – это уже Славянск, Краматорск, Константиновка, где нарыто очень много, но это последняя такая мощная подготовленная линия. Дальше уже таких укрепрайонов, которые бы создавались много лет, и были расположены в таких удобных местах, уже не будет – начинаются степи. Степи и пустота», – сказал эксперт.