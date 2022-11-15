Данилко-Сердючка признался, что мечтает о смерти Путина

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Новости Украины

Выкрики хором с пожеланиями смерти президенту РФ не имеют никакого отношения к ритуалам, однако Украина, как и весь мир, была бы не против такого сценария.

Об этом в интервью BBC Украина заявил выступающий в образе персонажа Верка Сердючка украинский артист Андрей Данилко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я ему это сказал давно – и Сердючка, и Данилко. Мы во время войны придумали «оскорблялки» от Сердючки, где поёт весь зал. Я кричу «Путин!», а они кричат «Чтоб ты сдох!», «Путин! – Чтоб ты сдох!», «Путин! – Чтоб ты сдох!», и все: «Чтоб ты сдох!», – рассказал артист.

«Даже какие-то блогеры писали, что у нас это просто шаманский обряд. Людям же только дай, они всё придумают за тебя. Никакие это не обряды, но если это сработает, я буду очень рад, я этого очень хочу. Как и вся Украина, как и весь мир», – сказал Данилко.