Данилов жалуется, что украинским пилотам приходится изучать F-16 по интернету

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Несмотря на риторику, Запад все еще не определился ни с передачей американских истребителей Украине, ни с подготовкой украинских пилотов.

Об этом в эфире телеканала 24 не исключил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Данилова, при этом, украинские пилоты уже начали самостоятельно изучать особенности F-16, по информации из сети Интернет.

«Что касается F-16, то это залог нашего успеха, это большая помощь стран-партнеров для нашей страны. К большому сожалению, на сегодняшний день ситуация находится в такой точке, что окончательного решения, чтоб начали обучение наши военные, которые готовы, более того, я более чем уверен, что это будет очень быстро, с учетом того опыта наших военных. Некоторые из них четко понимают, я могу сказать, что они уже, по тем данным, которые есть в системе OSINT, занимаются вопросами F-16 – тех, которые есть в открытых источниках, уже знакомятся с этими вещами», – сказал чиновник.

«Я бы очень хотел, чтобы это было максимально быстро, но мы имеем понимание, что это не будет завтра, к сожалению, или послезавтра. Это будет определенный промежуток времени», – заявил Данилов.