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Данные об участии США в военном конфликте на Украине будут раскрыты, поскольку это один из элементов политической борьбы внутри самих Штатов. Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил политолог, автор блога «Живов Z» Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Накануне Палата представителей одобрила резолюцию, обязывающую власти раскрыть данные о численности Вооружённых сил США на территории Украины. И, поскольку это прозвучало официально, по всей видимости, действительно власти обязаны будут предоставить данные, несмотря на неофициальное пребывание специалистов США на территории Украины.

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«Я думаю, что узнаем, поскольку это элементы внутриполитической американской борьбы, которая сейчас набирает обороты. Если кто внимательно следит за кампанией Трампа, то он уже троллит Байдена как немощного старика. И эта политическая кампания будет только разгораться, и накал не будет очень высокий. Там ставки высоки, потому что демократы пошли на полное уничтожение своей политической оппозиции. Поэтому эти цифры будут использоваться против демократов, поэтому да, цифры мы узнаем. Может быть, не все, и не узнаем, сколько там сотрудников ЦРУ, ФБР работает, но какое-то количество они озвучат. Думаю, что речь будет идти о тысячах человек», – подчеркнул Живов.