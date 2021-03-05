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05.03.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Россия
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Давить, игнорируя шантаж: Как Россия поступит с многовекторным Лукашенко


Руководство России приняло решение «додавливать» президента Белоруссии Александра Лукашенко в вопросах интеграции двух стран в Союзное государство, поэтому на его заявления уже никто не обращает внимания.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявила политический обозреватель Ирина Алкснис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Москва давным-давно все поняла, и поскольку принято решение додавливать, то теперь уже не имеет значения, что будет говорить Лукашенко, и как часто он будет менять свою точку зрения, риторику и заявления.

Его просто будут спокойно и последовательно додавливать, потому что тенденция, цель определена, усиление интеграции, соответственно, по этому пути все будет идти.

Другое дело, что это конечно печально то, что из себя представляет Лукашенко в последнее время. Эта упорная попытка до последнего тянуть на себя одеяло и даже не выторговывать, а просто шантажировать публично, принципиально не держать данное слово – это, конечно, все очень грустно», – заявила Алкснис.

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