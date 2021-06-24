«Давно пора» – Зюганова настойчиво отправляют на покой

24.06.2021, Москва, Елена Острякова

Геннадий Зюганов покинет пост председателя Центрального исполнительного комитета КПРФ в октябре этого года.

Об этом в интервью DVHAB.ru заявил первый секретарь КПРФ по Хабаровскому краю Петр Перевезенцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На пленуме, и это не секрет, мы говорили о том, что в октябре на съезде, все-таки мы поменяем руководителя. Геннадий Андреевич это сам понимает, осознает, и я думаю, мы эту задачу решим. Сменяемость произойдет. Я вам говорю, что в октябре 2021 года у нас произойдет смена руководителя, мы для этого все сделали, мы это обсудили на пленуме», – сказал Перевезенцев.

По его словам, вопрос о преемнике еще не решен окончательно, есть несколько кандидатов. Он прогнозирует, что в дальнейшем руководство КПРФ будет меняться чаще.

«Я думаю, что десять-двенадцать лет это достаточный срок для того, чтобы руководитель вошел в курс дела, планомерно сам развился, развил ту организацию, и вовремя надо уметь уйти. К сожалению, может быть, не всегда обстановка в стране давала возможность это сделать нашему лидеру. Уже в течение многих лет мы этот вопрос обсуждали, вернее, он его обсуждает с партией, с руководством партии, то есть, с комитетом центральным, ну и в этом году уже все озвучено о том, что мы этот вопрос решим», – сказал Перевезенцев.

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, которого называют возможным преемником Зюганова, уже назвал заявление Перевезенцева «глупой провокацией».