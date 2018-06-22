22.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Даже Гитлер не устроит украинских националистов

Конкуренты Петра Порошенко на предстоящих на Украине президентских выборах делают ставку на расшатывание страны, но это сыграет против них.

Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» сказал политолог Ростислав Ищенко.

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«Те люди, которые для вас демонтируют власть, чтобы свернуть Порошенко, не будут ее для вас монтировать обратно. Те же нацбаты, которые гуляют по стране, для них возвращение любой стабильной власти – даже Гитлера – как нож под пятое ребро. Потому что ни одна власть им не позволит так грабить бизнес», – сказал Ищенко.

Вместе с тем он прогнозирует, что после выборов некое подобие централизованной власти на Украине какое-то время просуществует.

«В каком-то виде власть будет. Сразу она не испарится. Даже, если эта власть не будет контролировать всю Украину, все равно, какая-то власть, которая будет называть себя общеукраинской, будет. Возможен вариант, когда будет несколько властей, которые будут называть себя общеукраинскими», – сказал Ищенко