22.06.2018, Москва, Елена Острякова
  1 073 просмотров
Политика, Украина

Даже Гитлер не устроит украинских националистов


Конкуренты Петра Порошенко на предстоящих на Украине президентских выборах делают ставку на расшатывание страны, но это сыграет против них.

Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» сказал политолог Ростислав Ищенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Те люди, которые для вас демонтируют власть, чтобы свернуть Порошенко, не будут ее для вас монтировать обратно. Те же нацбаты, которые гуляют по стране, для них возвращение любой стабильной власти – даже Гитлера – как нож под пятое ребро. Потому что ни одна власть им не позволит так грабить бизнес», – сказал Ищенко.

Вместе с тем он прогнозирует, что после выборов некое подобие централизованной власти на Украине какое-то время просуществует.

«В каком-то виде власть будет. Сразу она не испарится. Даже, если эта власть не будет контролировать всю Украину, все равно, какая-то власть, которая будет называть себя общеукраинской, будет. Возможен вариант, когда будет несколько властей, которые будут называть себя общеукраинскими», – сказал Ищенко

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть