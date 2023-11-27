Даже и не думаем над восстановлением отношений с Европой – Лавров

Перспектива российско-европейских экономических отношений больше не является приоритетом для России. Европа идет к деиндустриализации, и гораздо важнее для России выйти на самодостаточность, чтобы в случае очередных санкций не получить проблему.

Об этом на международном форуме «Примаковские чтения» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я даже не буду пытаться гадать, что Европа собирается делать. Европа, может быть, кроме Шольца с Хабеком, поняла, где она оказалась. Почитайте статистику, во сколько раз Соединённые штаты будут обгонять экономический рост Европы, который растёт вниз? И Германия, и Великобритания, Франция будет где-то в нулях, судя по всему, но некогда локомотивы европейской экономики будут расти вниз. Цены на энергоносители после серии законов, которые американцы приняли по борьбе с инфляцией и другим темам, в Соединённых штатах в 4-5 раз ниже, чем в Европе. Происходит деиндустриализация. Думающий о своём будущем бизнес переезжает в Соединённые штаты. Я убеждён, что это не просто стечение обстоятельств – это осознанная политика Вашингтона. Потому что Европа – это тоже конкурент, который не нужен Соединённым штатам», – убежден Лавров.

По его словам, урок Европы нужно и полезно знать, поскольку он тоже учит самодостаточности в базовых потребностях, как основы суверенитета.

«Я не хочу обижать Европу, но нынешняя политическая элита действует именно так. А нам зачем думать об этом? Ну, будем читать статистику, это полезно – понимать, что происходит. Но думать о том, как нам восстановить отношения с Европой, я считаю, на данном этапе вообще не надо. Нам сейчас нужно думать, как нам не зависеть от тех вывертов европейской политики, и, прежде всего в экономической, инвестиционной, которую Европа делает под воздействием Вашингтона. И мы должны себя обезопасить во всех ключевых отраслях нашей экономики, жизни в целом, нашей безопасности, конечно же, от которой зависит будущее страны в базовых вопросах. И что нам нужно для безопасности, для развития экономики, обеспечение решения социальных вопросов, внедрения современных технологий. Мы должны производить всё самостоятельно, чтобы никакой новый каприз, когда нас опять захотят задавить санкциями, чтобы мы от этого не страдали», – заключил Лавров.