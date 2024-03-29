Даже нарушив конституцию, Рада провалила голосование о соцзащите ВСУшников

Из-за нехватки людей в зале Верховная рада провалила голосование по закону о социальной защите украинских военнослужащих и полицейских.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе рассмотрения документа депутат «Голоса» Юлия Клименко возмутилась, что принять его не получится, и украинские вояки снова останутся без поддержки.

«Это важный закон, потому что он касается каждого воина, который сейчас находится на передовой. Это касается отпуска, это касается их детей, это касается социальных выплат и многое другое.

Но в зале у нас сидит аж максимум 70, не знаю, может быть, 100 депутатов. Закон, который касается людей, которые нас с вами защищают каждый день, чтобы мы могли присутствовать в зале, могли обсуждать что-то, могли принимать законы, и вообще мы могли существовать под мирным небом в Киеве и в других городах, фактически никто не рассматривает.

Это позор парламента, позор! Потому что мы должны с вами работать, как и все люди, по 8 часов в сутки. И так, как, извините, стоит в наших табелях, где каждому депутату ставят «8». И поэтому наша с вами задача здесь работать по 8 часов и рассматривать не по три постановления в день, а по 15-20 законопроектов, важных: по социальной защите людей, ветеранов.

Отсутствует ветеранская политика, ветеранская защита, социальные стандарты, непонятная ситуация по демобилизации, по Закону о демобилизации. И это все занимает аж, сегодня мы с вами работаем, 1 час. Позор!» – сказала Клименко