Даже украинские националисты против поставок американского газа в Европу

16.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В интересах Украины будет заблокировать поставку американского газа в Европу и увеличивать объем транзита через собственный газопровод.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, обе нитки «Северного потока» не справятся с растущим спросом на газ в Европе, поэтому украинская газотранспортная система может получить большой объем транзита, если не допустит поставок сжиженного американского газа.

«В чем интерес Украины? В том, чтобы возрастала потребность в Европе в газе. И тогда «Северный поток-2», и первая, и вторая нитка, они не смогут обеспечить те прогнозируемые запросы Европы. Тогда есть труба наша. Но почему же Россия будет против того, чтобы ее использовать? Смотрите, здесь есть конфликт интересов, потому что по-хорошему Украина должна быть категорически против заполнения европейского рынка американским сжиженным газом. А как это? Интересно было бы посмотреть, чтобы такое произошло. Но это прямой интерес Украины.

Это бы означало, что есть украинская патриотическая элита, между прочим, я почти уверен, что среди настоящих националистов есть люди, которые так думают, я даже знаю некоторых из них, которые (понимают, что) шкурный украинский интерес заключается в том, чтобы американцы со своим диким, антиэкологическим способом добычи газа, чтобы они остались у себя дома, а не влезали со своим продуктом в Европу и ограничивали возможность запроса на украинскую трубу», – заявил Погребинский.