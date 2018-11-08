Даже «ястребы» в Москве до сих пор не разглядели войск США на Украине

08.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Переброска Соединенными Штатами своих войск и вооружения на территорию Украины может вынудить Российскую Федерацию ввести свои войска на украинскую территорию.

Такое мнение в ходе пресс-конференции в Москве высказал политический обозреватель Егор Холмогоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я считаю, что если речь зайдет о непосредственном появлении каких-то серьезных американских контингентов и серьезного американского оружия на Украине, то это прямой повод для интервенции, потому что американцы в аналогичной ситуации, в аналогичной приграничной стране, поступили бы точно так же.

Представьте себе, что российские ракеты средней дальности появятся в Канаде. Я не думаю, что американцы будут раздумывать хотя бы 24 часа», – подытожил эксперт.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее военные аналитики предупреждали, что Украина, чья Конституция запрещает размещение баз НАТО, после Евромайдана уже превращена зону действия Североатлантического альянса.

Инструкторы НАТО на полигоне во Львовской области уже несколько лет натаскивают украинских военных, которых впоследствии отправляют в Донбасс на подавление русского восстания.

Кроме того, страны НАТО регулярно, несколько раз в год, проводят масштабные учения на территории Украины.

ВМС США строят командный пункт в Очакове Одесской области.