«Даже законы списывают из интернета» – украинские министры попрятались от работы

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В руководство украинским государством попали некомпетентные люди, даже не пытающиеся выполнять свои обязанности.

Об этом в эфире интернет-канала «Дикий Live» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий попросил прокомментировать, почему даже на второй год войны киевское руководство не переводит экономику на военные рельсы.

«Сейчас никто не думает, что будет после войны. А после войны будет раз в десять тяжелей, чем сейчас. Отвечая на ваш вопрос. Первое – профессионализм. Кто в Офисе президента, я беру сектор оборонной безопасности, среди обладающих высшими административными функциями, имеет высшее военное образование? Хотя бы оперативно-тактический факультет, я не говорю про стратегический. Нет таких. Только военное училище. Но майоры войны не выигрывают. Войны выигрывают генералы. Взводно-ротное мышление здесь не пройдёт. Вот за время войны у нас уже второй министр обороны – и оба не понимают, что они делают. Они не понимают, что такое министр обороны», – сказал Стариков.

Он пожаловался, что и в других украинских ведомствах ситуация не лучше: чиновники и политики даже не пытаются заниматься серьёзной работой.

«До тех пор, пока в руководстве «Укроборонпрома» будут находиться такие персонажи, как Милованов, ничего не изменится. Вон, руководителем наблюдательного совета «Укроборонпрома» стал бывший торговец рыбой. Раньше рыбой торговали, а тут ты отраслью стал руководить. Некомпетентные люди. Тут надо проявлять инициативу, а они пришли, и спрятались. Есть некоторые министры, которых вообще не слышно. Я интересовался – может, они реально работают? А они вообще ничего не делают. Законы идут, а они их даже не читают – «не заперечую», и всё. А некоторые законы выпускают даже с грамматическими ошибками. Тексты берут с «Википедии», а вице-премьер даже не читает, а министр обороны с коррупцией борется, вместо того чтобы политику вырабатывать», – негодовал эксперт.