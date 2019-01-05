Дебилизация Украины шокировала известного политика

05.01.2019, Киев, Ольга Козаченко

В министерстве образования Украины полагают, что школьникам необязательно знать таблицу умножения.

Об этом в интервью киевской газете “Вести” рассказал экс-спикер Верховной рады, бывший глава Соцпартии Украины Александр Мороз, ныне возглавляющий политическую силу, получившую название “Социалистическая партия Александра Мороза”.

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Издание поинтересовалось, какие признаки надвигающейся на Украину катастрофы он может назвать

“Иммиграция колоссальная, которой мир не знал никогда. Об этом же никто не говорит. Или, скажем, дебилизация образования. У меня есть знакомый – Адриан Михальчишин, отец Юрия Михальчишина [бывший нардеп от ВО “Свобода”]. Парень радикально настроен, но он умный. А его отец – международный гроссмейстер по шахматам. Объездил весь мир, имеет основания критически относиться к тому, что было раньше. Я с уважением отношусь к нему, потому что известных мне персонажей он оценивает также, как и я”, – рассказал экс-спикер Рады.

По его словам, Михальчишин-старший признал, что на Украине была приличная система образования и ей не стоило переводить на европейскую 12-летку.

“Зачем в Минобразовании говорят, что не надо учить таблицу умножения? У меня где-то 8 лет педагогического стажа, и я своим студентам преподавал геометрию, и в моей аудитории висел портрет Ломоносова с цитатой – “математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит”. А если человек сегодня не знает таблицы умножения, как он может логически мыслить? И вот Адриан Богданович говорит, если человек хорошо знает, пользуется компьютером, но не знает таблицу умножения, то это дебилизация. Это деградация образования. И он прав”, – сокрушается Мороз.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, киевские эксперты пришли к выводу, что принятый на Украине новый закон об образовании приговаривает школьников к 12 годам “патриотического воспитания” и ставит на поток патриотов идиотов.