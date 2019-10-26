26.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Скандал, Украина
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«Дебилы! Животные!» – Фарион бесновалась в эфире ТВ

Украинские националисты должны «жестко расправиться» с теми, кто считает ненужной тотальную украинизацию. Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявила экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так Фарион прокомментировала слова депутата Верховной Рады от президентской фракции «Слуга народа» Евгения Шевченко, который заявил, что на Украине пора снять с повестки дня языковые и культурные вопросы, которые приводят к расколу.

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«Эта тварюка озвучила то, что говорил в свое время Разумков, который теперь является главой Верховной Рады. Именно Разумков сказал сначала, что язык и культуру нужно вынести за скобки.

Их основное задание – Украина без украинцев. А Украина и украинцы только там, где есть украинский язык. Мы имеем войну на Донбассе только потому, что там украинского языка не было.

То есть, в стране абсолютная и полная оккупация. Это говорил не просто коллаборант, это говорил внутренний оккупант. Язык всегда был во главе национально-освободительных движений в любом государстве.

У меня вопрос к этому дебилу – чего же в Московии так защищают московский язык, почему в Англии так защищают английский язык, почему испанцы борются с дикой англизацией – потому что они – нации, а мы вместо того допускаем в парламент животных вот такого характера. У нас один путь – жестко с ними расправиться», – заявила Фарион.

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