«Декабрь скушают в сентябре»: Украине уже не хватает бюджета-2024

Вадим Москаленко.  
09.09.2024 15:34
  (Мск) , Киев
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Дзен, Украина, Финансы, Экономика


Для того, чтобы покрыть расходы в сентябре, украинскому руководству придётся потратить бюджет за декабрь, а где брать деньги в дальнейшем – совсем непонятно.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для того, чтобы покрыть расходы в сентябре, украинскому руководству придётся потратить бюджет за декабрь,...

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«Если ты проанализируешь номенклатуру, объёмы поставок военных на отдельных листиках. А потом возьмёшь те листики, на стену нацепишь и попытаешься на них смотреть. И в твоей голове возникнет слово «ноябрь».

Дело в том, что для того, чтобы прожить сентябрь, необходимо было в полном объёме декабрь финансово, бюджетно исключить из количества месяцев в году. То есть было 12, стало 11. Декабрь мы прокушали в сентябре. А для того, чтобы прокушать октябрь, мы забрали всё из социальной сферы, поддержки армии в ноябре», – сказал Чаплыга.

«Нам рассказали, что нужно налогами, НДС, внутренние ресурсы. Но из недостающих, там трехзначные цифры миллиардов, в самом оптимистичном варианте это все может принести только двузначную цифру. То есть не поможет, мне кажется. То есть тоже октябрь как-то вот так», – добавил он.

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