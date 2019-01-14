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14.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
ЕС, Закарпатье, Криминал, Общество, Политика, Спецслужбы, Украина
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Дело о поджоге здания Союза венгров в Ужгороде: поляки переводят стрелки на немцев

Гражданин Польши, которого на Родине обвиняют в причастности к поджогу здания Союза венгров в Ужгороде, заявил в суде, что якобы получил указания о нападении от немецкого журналиста, который работал консультантом депутата немецкого парламента от правой  партии «Альтернатива для Германии», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

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28-летний Михал Прокопович сообщил Краковскому суду, что немецкий журналист Мануэль Охсенрайтер якобы дал ему указание о нападении 4 февраля 2018 года на офис Венгерской культурной ассоциации в Ужгороде.

Прокопович является одним из трех подозреваемых поляков, имеющих связи с ультраправым движением «Фаланга», которые предстали перед судом в Кракове 14 января.

42-летний Охсенрайтер имеет связи с польскими правыми активистами, включая Матеуша Пискорского, основателя партии «Змяна», который был арестован в 2016 году по подозрению в шпионаже в пользу России и Китая.

Охсенрайтер — редактор немецкого журнала Zuerst! (Прежде всего!), в последние месяцы работал консультантом Маркуса Фронхмайера, депутата немецкого парламента от правой партии «Альтернатива для Германии», которая выступала за отмену санкций ЕС против РФ.

Сам Охсенрайтер ранее отвергал все заявления о его причастности к преступлению. Польские власти пока не выдвигали против него никаких обвинений.

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