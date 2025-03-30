Дело труба! У нас нет транспортных средств переднего края – Сладков

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Государство закупило китайские багги, которые нужно постоянно чинить и переделывать, хотя такая страна, как Россия, могла бы организовать массовый выпуск дешёвых авто для ВС РФ на передовой.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ездят такие вариации! То у «Волги» отрежут кабину, там пулемётчик сидит, она вообще превращена, обваренная всюду, в какую-то гравицапу. То «Жигули». Двери в машинах – это уже признак дурного тона. А потому что нет транспортного средства переднего края! Потому что у нас закуплены уже багги по 2 с лишним «лимона» за штуку у наших китайских друзей. Потом у них всё ломается, их переваривают, обваривают, тюнингуют, доделывают. Ну, труба, честно говоря, с этим – труба! Великая держава – мы не можем транспортное средство какое-то придумать дешёвое, и чтобы их было, как муравьёв в муравейнике – «нема»! И чтобы запчасти в каждом продмаге продавались – колёса, сальники, подшипники, стойки. Всё, больше ничего и не надо», – сказал Сладков.