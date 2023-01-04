Делягин: Китайцы уходят из России. Можем остаться без интернета

Владимир Гладков.  
04.01.2023 17:18
  (Мск) , Москва
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Дзен, Китай, Политика, Россия, Санкции


Западные санкции могут привести к тому, что в скором времени в России пропадёт бытовой интернет.

Об этом в эфире интернет-канала «Ассенизатор» заявил депутат Госдумы РФ, экономист Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные санкции могут привести к тому, что в скором времени в России пропадёт бытовой...

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«Санкции будут усиливаться. И, самое главное – будет отложенный эффект санкций. Мы смотрим ситуацию моментальную: санкции объявили, но ничего страшного, живём дальше. А они имеют накопленный эффект, в первую очередь, технологический. Например, будут расширяться так называемые вторичные санкции.

Например, уходит «Huawei» из России. 5 мая пошёл слух, что «Cisco» уходит из России. Это маршрутизатор Интернета. Если бы они заблокировали у нас всё, то у нас остались бы системы жизнеобеспечения, стратегические системы, и «Huawei». И сейчас этот самый «Huawei» уходит», – сказал Делягин.

Он подчеркнул, что через некоторое время бытовой интернет может вовсе пропасть из России, если руководство страны не предпримет решительных мер.

«Я надеюсь, что за эти десять месяцев наши что-то подхимичили, и какие-то дублирующие системы маршрутизации интернета поставили. В марте был крайне нестабильный интернет для гражданских секторов. Ничего фатального, потому что систему жизнеобеспечения мы в 2015 году перевели, но гражданский интернет лагал.

Но тогда у нас был «Huawei». Через некоторое время его не будет», – резюмировал депутат.

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