Делягин обвинил российскую бюрократию в неудачах на фронте

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Новости Украины

Российской бюрократической машине невыгодны прорывы армии на фронте и присоединение новых территорий, потому что это заставляет ее брать на себя дополнительную ответственность по обеспечению жизни этих регионов.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил депутат Госдумы Михаил Делягин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Захват новых территорий воспринимается нашей демократией как огромная головная боль. Нужно понимать, что если не наносится удар по центру принятия решений, то управление осуществляется из логики не военной, а логики бюрократической», – сказал политик.

«С бюрократической точки зрения любой освобожденный населенный пункт – это головная боль. Там нужно создавать администрацию, им нужно руководить. Тем более, что сейчас холода, а у нас тысяч сто людей живут без света и безо всего… Поэтому прорывы невыгодны российской бюрократии, наступление невыгодно российской бюрократии, потому что тогда расширяется зона ответственности, расширяется зона деятельности. А зачем им это?», – заявил Делягин.