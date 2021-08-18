Делягин объяснил причину провала проекта «Навальный»

Блогер-уголовник Алексей Навальный являлся совместным проектом американских и российских спецслужб. Российская сторона его бросила из-за угрозы массовых беспорядков.

Об этом youtube-каналу «Белрусинфо» заявил экономист Михаил Делягин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Готовить Майдан будут, но сейчас не получится. Навальный был совместным предприятием российских и американских спецслужб, и когда российские спецслужбы из этого СП вышли (это моя гипотеза), предприятие обанкротилось», – сказал Делягин.

Он считает, что иностранные агенты присутствуют в российской власти, и дал понять, кого считает таковыми.

«Иностранные агенты присутствуют в органах власти РФ, но это не имеет отношения к тому, что кто-то учился на Западе. Чубайс учился в Советском Союзе, Горбачев учился в Советском Союзе, Кудрин учился в Советском Союзе.

Силуанов и Набиуллина, может быть, проходили какие-то спецкурсы, но они учились в СССР. Это никому не помогло. Но я знаю большое количество людей, которые учились и работали на Западе, и именно это сделало их полными патриотами», – сказал Делягин.