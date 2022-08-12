Дементный Байден собрался рулить Штатами до самой смерти

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Президент США Джо Байден намерен снова баллотироваться на пост президента.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на помощников и союзников действующего президента, планируется, что предвыборная кампания Байдена стартует после промежуточных ноябрьских выборов в Конгресс.

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«Это может привести к реваншу с бывшим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в 2024 году», – отмечает издание.

Сообщается, что Байден решительно настроен продолжить свое пребывание в должности главы страны – даже несмотря на то, что большинство демократов предпочли бы другого кандидата, а сам Байден – самый старый президент США за всю их историю. В 2024 году ему будет уже 82 года.

Люди, близкие к Байдену, отмечают, что он всерьез считает себя победителем в законодательной, экономической и внешней политике.

При этом трое демократов в Конгрессе недавно предложили Байдену уступить место младшему преемнику, а еще несколько демонстративно отказались поддержать его переизбрание.

Согласно анализу опросов FiveThirtyEight, рейтинг одобрения Байдена составляет всего около 40%. Президент часто обращает внимание на результаты опросов, показывающих, что он победил бы Трампа, если бы выбирали между ними двумя в 2024 году.

Он также считает, что выиграл номинацию от Демократической партии в 2020 году, поскольку имел лучший шанс отстранить бывшего президента от власти.

Со своей стороны союзники рассказывают, что решимость Байдена возросла на фоне раскрытия информации о роли Трампа в штурме Капитолия 6 января 2021 года, а также растущей поддержки бывшего президента республиканцами.