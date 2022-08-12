Дементный Байден собрался рулить Штатами до самой смерти

12.08.2022  11:57 (Мск), Вашингтон
Никита Еременко.  
Просмотров: 1340
 
Выборы, Дзен, Политика, США


Президент США Джо Байден намерен снова баллотироваться на пост президента.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на помощников и союзников действующего президента, планируется, что предвыборная кампания Байдена стартует после промежуточных ноябрьских выборов в Конгресс.

Президент США Джо Байден намерен снова баллотироваться на пост президента. Как пишет Bloomberg со...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Это может привести к реваншу с бывшим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в 2024 году», – отмечает издание.

Сообщается, что Байден решительно настроен продолжить свое пребывание в должности главы страны – даже несмотря на то, что большинство демократов предпочли бы другого кандидата, а сам Байден – самый старый президент США за всю их историю. В 2024 году ему будет уже 82 года.

Люди, близкие к Байдену, отмечают, что он всерьез считает себя победителем в законодательной, экономической и внешней политике.

При этом трое демократов в Конгрессе недавно предложили Байдену уступить место младшему преемнику, а еще несколько демонстративно отказались поддержать его переизбрание.

Согласно анализу опросов FiveThirtyEight, рейтинг одобрения Байдена составляет всего около 40%. Президент часто обращает внимание на результаты опросов, показывающих, что он победил бы Трампа, если бы выбирали между ними двумя в 2024 году.

Он также считает, что выиграл номинацию от Демократической партии в 2020 году, поскольку имел лучший шанс отстранить бывшего президента от власти.

Со своей стороны союзники рассказывают, что решимость Байдена возросла на фоне раскрытия информации о роли Трампа в штурме Капитолия 6 января 2021 года, а также растущей поддержки бывшего президента республиканцами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть