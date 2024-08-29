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Из фронтмена украинской группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука хотят сделать мировую рок-звезду.

Две недели назад он выпустил англоязычный клип «Маяк», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Видимо, создатели не надеялись, что украинский исполнитель привлечет чье-то внимание, поэтому в пару Вакарчуку взяли Джонни Ржезника, выздоравливающего алкоголика из группа «Куклы гу-гу». Их голоса очень похожи.

Однако входить в кадр с галичанином американец польского происхождения не захотел. Поэтому Вакарчук поет по сюжету клипа у маяка а Ржезника изредка показывают в темной студии. Смотрится такой монтаж грубо.

Клип с участием спивающейся «звезды» должен стать промоушеном тура Вакарчука по США. На него зазывают только российские политэмигранты.

«Слава идет семимильными шагами к завоеванию мирового музыкального рынка и статусу мировой звезды. И у него на это есть талант, и все возможные данные сейчас больше, чем у кого бы то ни было из восточных стран в целом. Я не удивлюсь, если увижу его на сцене «Грэмми» или в чартах «Биллборда», – сказал музыкальный критик телеканала-иноагента «Дождь» иноагент Михаил Козырев в интервью телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву.

До сих пор Вакарчуку удалось собрать целую площадь только на бесплатном концерте в Кишиневе, куда его пригласили прозападные власти страны. Расчувствовавшийся певец связал на сцене украинский и молдавский флаги. Метафору восприняли не все.

В июле было объявлено, что лидер «Океана Эльзы» завершил службу в ВСУ. Контракт Вакарчук подписал еще в первые дни войны, после чего артист-доброволец был направлен в звании лейтенанта во львовскую военно-гражданскую администрацию. Оттуда он изредка выезжал на концерты за рубеж, но получил за «службу» почти 900 тыс. гривен.