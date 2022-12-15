«Денацификация – цель важная, но второстепенная» – доктор исторических наук

Россия сейчас проходит очередной виток собирания своих земель в контексте большого русского исторического процесса.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил доктор исторических наук Аркадий Минаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Совершенно очевидно, если мы вглядываемся в ход исторического процесса, мы видим, что русская история пульсирует. Русский народ, русские земли – то собираются, развиваются, то они распадаются. Происходит кризис. Из кризиса, из смуты, из удельной раздробленности народ и государство выходит, как правило, более сильным. Но здесь надо понимать, что это некая наша константа.

Да, наша история неоднородна. Да, мы периодически переживаем кризисы, разваливаемся, но вновь собираемся. И вот эта формула – собирание русских земель и русского народа, мне кажется, должна быть рассмотрена в контексте современности», – отметил он.