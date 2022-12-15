«Денацификация – цель важная, но второстепенная» – доктор исторических наук

15.12.2022  21:19 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина


Россия сейчас проходит очередной виток собирания своих земель в контексте большого русского исторического процесса.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил доктор исторических наук Аркадий Минаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия сейчас проходит очередной виток собирания своих земель в контексте большого русского исторического процесса....

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«Совершенно очевидно, если мы вглядываемся в ход исторического процесса, мы видим, что русская история пульсирует. Русский народ, русские земли – то собираются, развиваются, то они распадаются. Происходит кризис. Из кризиса, из смуты, из удельной раздробленности народ и государство выходит, как правило, более сильным. Но здесь надо понимать, что это некая наша константа.

Да, наша история неоднородна. Да, мы периодически переживаем кризисы, разваливаемся, но вновь собираемся. И вот эта формула – собирание русских земель и русского народа, мне кажется, должна быть рассмотрена в контексте современности», – отметил он.

«Мы переживаем тот же самый процесс. Мы собираем русский народ и русские земли. С точки зрения большого русского исторического процесса. И денацификация на этом фоне выглядит как очень важная цель, но, все-таки, второстепенная. Ее, безусловно, нужно выполнить. Но нужно понимать, что ее нужно рассматривать, прежде всего, на фоне вот этой общей задачи, этого общего процесса», – заключил Минаков.

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