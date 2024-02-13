Денацификация охватит весь внешний периметр России – Чадаев об интервью Путина Карлсону

После интервью президента Путина журналисту Такеру Карлсону западная и отечественная либеральная аудитория сделали главный вывод – современный образованный человек не должен знать историю, чтобы не было повода для военных действий.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал политолог Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я прочитал большую ленту откликов и комментариев на путинское интервью на запрещённом сайте «Радио свобода». И там основной месседж у них такой: как это глубоко аморально, как это грешно и преступно вообще так глубоко интересоваться историей. Это ведёт к вытаскиванию старых споров, старых претензий и, в конечном счёте, к войне. И нормальный образованный современный человек историей интересоваться не должен. Наш либеральный бомонд, и не только наш, много таких комментариев на Западе. Они так комментируют путинский исторический экскурс. Я бы со своей стороны ещё отметил, что наш президент упомянул Новгород, в котором, собственно, и состоялось учреждение русской государственности, и откуда Олег пошёл походом на Киев. И такая мало кем замеченная шпилька в адрес украинского пропагандистского нарратива о том, что Киев – мать городов русских, и оттуда пошла русская земля. Нет, русская земля пошла всё-таки из Новгорода. Это к этим модным историческим спорам», – подчеркнул эксперт.

Второй момент, на который обратил внимание эксперт, это на проект польского политического деятеля Юзефа Пилсудского под названием «Прометеизм». Этот проект был призван объединить представителей российской белой эмиграции из разных регионов России и Кавказа и сделать из них ядро национализма для борьбы за независимость основных нерусских народов в СССР. «Прометеизм» был тесто связан с концепцией «Междуморья» и возрождения Речи Посполитой. «Японцы его тогда не купили, зато в той или иной форме купили немцы, и он работает до сих пор. Поэтому, когда мы сейчас говорим про денацификацию, я бы акцент делал, может быть, даже не на немецком нацизме, не на истории Второй мировой, а на том, откуда пошли здешние радикальные национализмы. А они, конечно, были политическим проектом, в первую очередь. Мне кажется, сейчас этот кусок надо разбирать поподробнее, экстремально, интересно, учитывая то, что проект «Междуморье» никуда не делся, как альтернатива и противовес России. И этот пояс, состоящий из самых агрессивных антироссийских режимов, тоже никуда не делся. Мне кажется, этот кусок истории максимально актуальный в связи с заявленной денацификацией – и получит совершенно неожиданное новое измерение», – заключил Чадаев.