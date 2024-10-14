Депутат Бундестага – Штатам: Прекратите это безумие

Елена Острякова.  
14.10.2024 17:40
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Германия, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Германия должна не размещать у себя американские ракеты, а добиваться разрешения конфликта на Украине дипломатическим путем.

Об этом на слушаниях в Бундестаге заявила соратница Сары Вагенкнехт депутат Жаклин Настич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Германия должна не размещать у себя американские ракеты, а добиваться разрешения конфликта на Украине...

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«60% военных расходов в 2023 году приходилось на страны НАТО. На Россию приходилось 110 млрд. Американские гиперзвуковые ракеты могут нанести удар в самое сердце России за считанные минуты. Прекратите это безумие. Мы не хотим нести войну России. Мы хотим мира на Украине. И это можно сделать только с помощью дипломатии», – сказала Настич.

А ее коллега из «Альтернативы для Германии» Роберт Фарли заявил, что большинство немцев против ядерного оружия.

«По поводу всей этой чепухи, которая здесь распространяется, Россия не нападала ни на кого из НАТО. Мы не находимся в состоянии войны с Россией до сих пор, потому что до сих пор требования «ястребов» поставлять «Таурус» были справедливо отклонены канцлером Германии. Теперь американцы хотят разместить свои ракеты в пяти регионах мира», – сказал Фарли.

Он так кричал на депутатов из правящей коалиции, что спикер сделал ему замечание: «Ваше резкое поведение неприемлемо в столь поздний час».

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