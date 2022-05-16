Депутат Госдумы: Финляндия рассчитывает на победу Украины над РФ

16.05.2022  00:44 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, НАТО, Россия, США, Украина
Новости Украины

Финляндия приняла решение вступить в НАТО по аналогии союза во Вторую мировую войну с гитлеровской Германией, руководствуясь теми же соображениями.

Об этом в эфире канала «Белрусинфо» заявил депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Финляндия приняла решение вступить в НАТО по аналогии союза во Вторую мировую войну с...

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«Президент Финляндии сказал, что не видит угроз для Финляндии, и вступление в НАТО не диктуется угрозами со стороны РФ. Вопрос: зачем Финляндии вступать в НАТО? И, соответственно, Швеции тоже, если угроз военного характера у них нет. Финляндия объявила о процедуре вступления в НАТО, зачем? …Всё-таки президент страны не дурак. Зачем? Отвечаю: по той же причине, по которой Финляндия вступила в НАТО в виде союза с Германией в 1941 году. …

Финляндия только что закончила тяжелейшую войну, где потеряла сотни тысяч своих солдат, зачем они вступили в новый конфликт и войну как союзники гитлеровской Германии? Потому что они посчитали на калькуляторе того времени, что Германия, скорее всего, победит Советский Союз. Немцы сказали: либо вы с нами, и тогда будете участвовать в будущем разделе, возвращаете Карелию и так далее, либо вы будете валять дурака, и тогда вы не получите результат от этой войны. …

Финляндия, взвесив, решила, что мы вступим в конфликт с РФ, потому что в их понимании Америка победит, на 51 % они уверены», – объяснил депутат.

По его словам, финны попросту заняли сторону, по их расчетам, более сильного.

«В этой расстановке, которая сложилась, Украина – Россия – Америка, Украина с Америкой против России, в понимании Финляндии, Америка с Украиной побеждает, что выразится в ультиматуме, который обозначила американская сторона. Который изложил посол Антонов, он болтать языком не будет, а если он это сказал, значит, надо было сказать.

Он изложил предварительную официальную позицию США, что война закончится не тогда, когда решит Путин, а тогда, когда США достигнут своих целей – разбитая русская армия, в том формате – запреты на мобилизацию, на суверенитет, на Отечественную войну и так далее.

Вот, финны посчитали, что вероятность 51 %, не меньше, и заняли сторону сильного. А то, что они хотят занять другие территории, это по умолчанию желание любой нации», – добавил Фёдоров.

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