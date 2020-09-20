Депутат Госдумы: Лукашенко нельзя простить, как нельзя простить Дудаева

20.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Решающая битва за Белоруссию начнётся после пятого октября, и по её завершению России придётся перевести провинившегося в сепаратизме Александра Лукашенко на почётную, но не имеющую реальной власти должность.

Об этом в эфире YouTube-канала «Белрусинфо» заявил депутат Госдумы Евгений Федоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из ближайшего – мы надеемся, что удастся доломать Лукашенко. Вы знаете, что Европарламент принял решение, что они признают Лукашенко только до пятого октября. То есть, после пятого октября, решением органов международной власти, которая в том числе прописана и в Конституции Белоруссии, Лукашенко прекращает иметь полномочия президента Белоруссии. Они его разрешили назначить, они его и снимают.

И, соответственно, с точки зрения логики, они после этого должны начать решающее наступление. Если мы отбиваем это решающее наступление, после этого Лукашенко надо отодвигать, он не годится – человек, который 25 лет бился за сепаратизм.

Грубо говоря, мог бы быть Дудаев союзником России? Вообще-то он генерал, дававший присягу СССР, награждённый орденами и медалями Советского Союза, но на каком-то этапе он скурвился и стал сепаратистом. И можно было его простить и вернуть обратно в генералы? Вряд ли. Здесь та же история», – сказал депутат.

Однако Евгений Федоров подчеркнул, что белорусского президента необходимо убирать не куда-нибудь, а на почётную, но не имеющую реальной власти должность.

«Лукашенко надо отодвигать не куда-то в «никуда». Но его надо отодвигать от реального управления ситуацией. Его можно на руках носить, главное чтобы он не гадил. А чтобы он не гадил, надо, чтобы у него не было возможности гадить», – резюмировал парламентарий.