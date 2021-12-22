Депутат Госдумы назвал точное время и день начала войны с Украиной

22.12.2021  14:45 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Война, Дзен, Политика, Россия


Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что война России с Украиной начнется 22 февраля в 4 часа утра.

Об этом он заявил сегодня с трибуны Госдумы РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что война России с Украиной начнется 22 февраля в...

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«Радует, что в декабре 2021 года мы почувствовали запах Русской весны. Впервые за последние 30 лет зазвучал голос русской дипломатии. Вот наши пункты – выполняйте. Или мы запускаем другой пункт в связи с невыполнением. Правильно. Потому что может быть поздно. Мы не должны допускать 22 июня, как Сталин. Сейчас весь мир видит, что мы требуем, ждем, надеемся. Мы не угрожаем никому – нам угрожают. Мы поддерживаем наших дипломатов. Никогда больше не должно быть 22 июня 4 утра. Пусть лучше будет 22 февраля в 4 утра 2022 года. Не надо бряцать оружие. Надо сказать: давайте выполнять. Отказываетесь, тогда мы можем принять другую программу. А какую – вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля», – сказал Жириновский.

По его мнению, избежать войны не удастся.

«Я бы хотел, чтобы 2022 год был годом мирным, но я люблю правду. Это будет года не мирный. Это будет год, когда Россия станет наконец снова великой страной, и все должны заткнуться и уважать нашу страну, иначе они нам заткнут рот и будут истреблять русских сперва в Донбассе, а потом в западной России», – резюмировал глава либерал-демократов.

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