Депутат Госдумы: «Подготовил закон, в котором картину мира определяет не Бог, а наука»

28.09.2021 11:00 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Избранный депутатом Госдумы РФ по одномандатному округу в Москве интеллектуал Анатолий Вассерман уже подготовил ряд законопроектов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», новоиспеченный политик рассказал «Комсомольской правде».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Он сообщил, что у него уже есть 10 законопроектов, главный из которых – про образование.

«Целью образования должно быть формирование целостной картины мира», – сказал Вассерман.

При этом журналист сказал, что ему не очень понятно, кто будет определять картину мира.

«Что значит – кто? Наука! Это понимание взаимосвязей, обусловливающих все многообразие наблюдаемых нами явлений и процессов. Понимание закономерностей взаимосвязей и умение работать с ними…», – ответил депутат.

«… стоп-стоп. А Бог в вашу картину мира входит?», – уточнил сотрудник газеты.

«Нет. Лично я написал математическое доказательство невозможности, а главное, ненужности бытия Бога», – ответил Вассерман.

Также ему задали вопрос о зарплате и работе по совместительству, на что тот ответил: «старым анекдотом»: «Если я буду царем, то буду жить лучше, чем просто царь, потому что я буду еще немножечко шить. Моя работа – еженедельные телепередачи – сохранится».