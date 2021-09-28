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28.09.2021 11:00 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Образование, Политика, Религия, Россия
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Депутат Госдумы: «Подготовил закон, в котором картину мира определяет не Бог, а наука»

Избранный депутатом Госдумы РФ по одномандатному округу в Москве интеллектуал Анатолий Вассерман уже подготовил...

Избранный депутатом Госдумы РФ по одномандатному округу в Москве интеллектуал Анатолий Вассерман уже подготовил ряд законопроектов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», новоиспеченный политик рассказал «Комсомольской правде».

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Он сообщил, что у него уже есть 10 законопроектов, главный из которых – про образование.

«Целью образования должно быть формирование целостной картины мира», – сказал Вассерман.

При этом журналист сказал, что ему не очень понятно, кто будет определять картину мира.

«Что значит – кто? Наука! Это понимание взаимосвязей, обусловливающих все многообразие наблюдаемых нами явлений и процессов. Понимание закономерностей взаимосвязей и умение работать с ними…», – ответил депутат.

«… стоп-стоп. А Бог в вашу картину мира входит?», – уточнил сотрудник газеты.

«Нет. Лично я написал математическое доказательство невозможности, а главное, ненужности бытия Бога», – ответил Вассерман.

Также ему задали вопрос о зарплате и работе по совместительству, на что тот ответил: «старым анекдотом»: «Если я буду царем, то буду жить лучше, чем просто царь, потому что я буду еще немножечко шить. Моя работа – еженедельные телепередачи – сохранится».

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