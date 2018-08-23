Депутат от Блока Порошенко признал: Крым ушел к России добровольно и по любви

23.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Жители Крымского полуострова действительно хотели быть частью Российской Федерации. Крым возвращен без применения военной силы.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил народный депутат Украины от партии БПП Иван Винник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российская пропагандистская информационная работа с гражданами Украины, которые проживали на территории Автономной Республики Крым по состоянию на 2014 год, проводилась за 5-7 лет до того, как состоялся акт вооруженной агрессии и проведением легализации фейковых референдумов и так далее», – заявил Винник.

Депутату пришлось признать тот факт, что интеграция Крыма в состав Российской Федерации прошла без применения оружия, так как крымчане сами хотели вернуться в Россию.

«К сожалению, нужно констатировать, что руководители СБУ и Главного управления внешней разведки Украины знали об этом, но почему-то действовали по определённому алгоритму или повестке дня, транслированной из Кремля, потому что, безусловно, идея захвата территории именно Крыма заключалась в гуманитарных мероприятиях, не военных. Крым был захвачен исключительно гуманитарными мероприятиями. Люди, которые там жили, осознанно хотели стать частью российского пространства», – констатировал украинский депутат.