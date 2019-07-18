Депутат от «Слуги народа» оказалась соратницей Порошенко и теневым миллионером

18.07.2019, Херсон, Владимир Гладков

Кандидат в народные депутаты от «Слуги народа» по 183 округу (город Херсон) Виктория Вагнер является не только теневым миллионером, ограбившим государство и народ на баснословную сумму, но и давней соратницей Петра Порошенко.

Соответствующую информацию, подготовленную херсонцем Семёном Квятковским, на своей странице в Facebook опубликовал экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в Интернете нашел вот такую статью, которая проливает свет правды не только на одного из кандидатов в Верховную Раду по округу 183 в городе Херсоне, но и на саму прогнившую систему «несменяемости сменяемых» депутатов. Эта статья, исключительно на фактах, причем самого отрицательного героя, демонстрирует, за кого можно, а за кого опасно голосовать на предстоящих выборах 21 июля», – представил статью экс-нардеп.

В самой работе херсонца Семёна Квятковского рассказывается, как кандидат в народные депутаты от «Слуги народа» по 183 округу (город Херсон) Виктория Вагнер ограбила государство и народ на баснословную сумму.

«Жизнь после 2014 у большинства народа Украины стала кошмаром! Но только не у Виктории Вагнер!

Как она пишет в своим информбюллетене: «29 августа 2014 года в бою под Иловайском погиб муж Влад Ковалев, который пошел на войну добровольцем в составе батальона «Херсон». У Виктории Вагнер есть дочь Софийка и сын Марк.

В декабре 2014 года при помощи Вагнер, как она же и пишет, было создано Коммунальное некоммерческое социальное предприятие «Обериг». Если любознательный и ищущий человек покопается в Интернете, даже в официальных данных этого предприятия он увидит, как на предоставлении медико-социальных услуг неизвестно кому, и еще малочисленным воинам «АТО», из бюджета, через коррупционные тендерные процедуры КП «Обериг» были получены миллионы, которые через священников Киевского патриархата, дома отдыха и др. частных лиц явно «отмывались».

А там все на откатах для тех чиновников, глав администраций и советов, которые выделяли деньги КП «Обериг». Выходит, что Виктория Вагнер очень тесно сотрудничала с командой Петра Порошенко, лично с руководителями Херсонской области в лице губернатора и председателя областного совета. А это Андрей Путилов – сынок известного в Херсоне олигарха Станислава Путилова, которые лично и деньгами поддержали кровопролитие на Майдане в Киеве, и за это преумножили свой бизнес, а Путилов получил губернаторскую должность, чтобы на этом «отбить» потраченные на переворот деньги.

А как после этого Виктория Вагнер может быть «чистой» и свободной от всяких связей и обязательств с командой Порошенко, семьи Путиловых и их подручных исполнителей? Теперь они повязаны на всю жизнь. Иначе, если кто кого сдаст – большие сроки светят!

И вы увидите, куда пошли, выхваченные из бюджета деньги. Ведь, как вы заметили, начало деятельности КП «Обериг» попало на один из самых тяжелых для украинцев 2015 год. И вот, если мы зайдем на сайт

– мы там увидим несколько Деклараций о доходах, составленных Вагнер, начиная с 2015 года.

Так вот, в декларации за 2015 год указано самой Вагнер, сколько у нее недвижимости, когда она у нее появилась, и сколько у нее денег:

– Квартира в Херсоне. Дата приобретения права: 13.11.2015 Общая площадь (м2): 37.55 кв. м;

– Квартира в Херсоне. Дата приобретения права: 21.09.2015 Общая площадь (м2): 34,8 кв.м.;

– Квартира в Херсоне. Дата приобретения права: 25.07.2016 Общая площадь (м2): 34,2 кв. м. (стоимость по последней оценке – 134 200 грн.);

– Земельный участок в Херсоне. Дата приобретения права: 03.02.2016. Общая площадь (м2): 887 кв. м.;

– Коммунальное учреждение «Областная больница восстановительного лечения» Херсонского областного совета – заработная плата за декабрь 2016 г. 6889 грн.;

– Коммунальное некоммерческое предприятие «Обериг» Херсонского областного совета – Заработная плата получена по основному месту работы 72 887 грн.;

– Пенсионный фонд Украины: Пенсия 98 246 грн.;

– Общественная организация «Информационное пространство» Благотворительная помощь 12 410 грн.;

– Управление социальной политики Херсонского городского совета: Государственная и социальная материальная помощь 128 429 грн.;

– Полученные кредиты Дата возникновения: 15.05.2015 г. Херсонское региональное управление Государственного специализированного финансового учреждения «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству Размер: 134 200 грн.

После такого фурора «девушку заметили»! Ее недюжинные способности «пилить бюджетно-народные деньги» и делиться с их кураторами – «сильные мира сего» в Украине оценили по достоинству! С ней можно «работать»! И в 2016 году Викторию Вагнер назначают уже на должность главного врача другого коммунального учреждения – «Областная больница восстановительного лечения». Ведь там оборачиваются гораздо крупные бюджетные деньги. Воины АТО, вдовы воинов АТО! Вам снилось такое обеспечение, которое получает Виктория Вагнер? Вы, ваши дети имеют такое обеспечение из бюджета государства? Мне ответ не нужен. Он нужен вам. Особенно, когда нужно будет определяться, кому отдать свой голос 21 июля этого года.», – возмутился херсонец.

Далее Семён Квятковский рассказал, что Виктория Вагнер разбогатела ещё сильнее, и стала «теневым политиком» в команде экс-президента Украины Петра Порошенко.

«Когда изучаешь декларацию о доходах Вагнер за 2017 год, не перестаешь удивляться невиданным способностям этой молодой женщины, которая делает бизнес и личное обогащение темпами, мало у кого наблюдаемыми на Украине.

Виктория Вагнер в 2017 году «прорвала орбиту» херсонского пространства и вышла на высший столичный уровень, приобретя себе недешевую даже для Киева квартиру:

– Квартира в Киеве. Дата приобретения права: 25.05.2017. Общая площадь (м2): 52.8 кв. м. Стоимость на дату приобретения – 1 040 138 грн. Стоимость последней оценки – 1 005 320 грн.

Как видим, даже если взять за основу доходы Вагнер за предыдущий период, то миллиона гривен у нее никак не было задекларировано. Значит, они загадочно появились из «тени»!

О! Теневой политик?! Это интригующе для такой молодой женщины, как Виктория Вагнер!

Но обман еще и в том, что в Киеве квартиры площадью в 52,8 кв. м. по цене 39 тыс. долларов даже конченные бомжи не продают! Как минимум, такая квартира будет стоить в несколько раз дороже! А это означает, что кубышка теневых денег у кандидата в народные депутаты от партии «Слуга народа» Вагнер гораздо больше, чем она декларирует! Тут поддержка у Виктории Вагнер не ниже уровня президентской команды Порошенко! Ведь миллионы просто так никому не дают сегодня в Украине.

А вот денежные доходы Вагнер за 2017 год:

– Коммунальное учреждение «Областная больница восстановительного лечения» Херсонского областного совета – Заработная плата получена по основному месту работы 174 793 грн.;

– Пенсионный фонд Украины – пенсия 113 530 грн.;

– Общественная организация «Информационное пространство» – Благотворительная помощь 5 006 грн.;

– Управление социальной политики Херсонского городского совета – Государственная и социальная материальная помощь 71 137 грн.;

– Коммунальное учреждение «Областная больница восстановительного лечения» Херсонского облсовета – Подарок в неденежной форме 124 грн.;

– КУ «Городская клиническая больница им. О.С.Лучанского» – Заработная плата получена по основному месту работы 1243 грн.

Бабушки, дедушки, инвалиды, безработные и малолетние Херсона! Как вы думаете, такой «Слуга народа» будет верно вам служить в высшей власти страны?! Мне ответ не нужен. Он нужен вам.

За 2018 год Вагнер задекларировала вот такие доходы:

– Коммунальное учреждение «Областная больница восстановительного лечения» Херсонского областного совета – Заработная плата получена по основному месту работы 233 143 грн.;

– Пенсионный фонд Украины – пенсия 123 290 грн.;

– Общественная организация «Информационное пространство» – благотворительная помощь 4000 грн.;

– Управление социальной политики Херсонского городского совета – Государственная и социальная материальная помощь 55 000 грн.;

– Наличные средства 97 000 грн.;

– в ПАО КБ «Приватбанк» – денежные средства – 1 429 грн.;

– в ПАО КБ «Приватбанк” – средства на банковских счетах 113 грн.;

– Полученные кредиты: Дата возникновения: 15.05.2015 Херсонское региональное управление Государственного специализированного финансового учреждения «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству» – Размер: 86 523 грн.

– Средства, одолженные субъекту декларирования или члену его семьи другими лицами – размер: 910 000 грн.», – написал он.

По мнению Семёна Квятковского, одиозная кандидат в нардепы заработала своё состояние на грабеже херсонской земли, и, не смотря на смену политической партии, «порвать» со своими давними партнёрами ей не удастся.

«Как видим, молодая, испытывающая еще и политическую перспективность женщина, с каждым годом пользуется все большими суммами. И ей, как видите, сотни тысяч гривен в год уже мало. Вагнер, начиная с 2018 года перешла уже на миллионные обороты в денежной массе!

И еще. Четко видно, что именно из государственных и коммунальных источников финансирования Виктория Вагнер получает сотни тысяч гривен в год, что даже не снится тем же сотням тысячам херсонцам, которые, либо чахнут от нищеты в Херсоне, либо разбрелись по белу свету в поисках зарабатывания хлеба насущного.

Выходит, что не Вагнер претендует стать «слугой народа», а народ уже долгое время отдает свои копейки этой явно жирно обросшей достатком и недвижимостью госпоже.

Так что картина по одному из кандидатов на округе 183 прояснилась до чистоты слезы, и тех слез, которыми обильно умываются страждущие херсонцы: родители, дети, старики, когда не могут себе позволить жить даже на две-три тысячи гривен в месяц.

И вряд ли кандидат Виктория Вагнер, которая очень неискренна в декларировании истинных источников своих доходов, может представить «свежего» командного игрока команды «Зе». Слишком погрязла она в своих связях и обязательствах с теми, кто за прошедшие пять лет довел всех нас до такой вот жизни», – резюмировал Квятковский.