Депутат Рады: Донбасс восстал против заговорщиков, предавших Майдан

14.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Конфликт на Донбассе начался из-за того, что заговорщики в Киеве, воспользовавшись протестами на Майдане, захватили власть и направили армию против собственного народа.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил бывший замгенпрокурора Украины Ринат Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам юриста, люди были вынуждены взять в руки оружие, не согласившись с переворотом в столице Украины.

«Все стыдливо уходят от темы причин возникновения конфликта на Донбассе. Правовой анализ ситуации на Донбассе должен ответить на вопрос: что же произошло на Донбассе? А причина событий на Донбассе лежит в событиях в Киеве в 2014 году. И только юристы должны ответить на вопрос, что произошло в Киеве. А мы должны сказать об этом откровенно здесь и сейчас – в 14-м году в Киеве массы людей вышли с протестами на Майдан против политики действовавшего президента Януковича. Эти протесты против его отказа от подписания Соглашения об ассоциации вылились в силовое противостояние», – сказал депутат.

«Большинство людей, вышедших на Майдан, верили в то, что они будут бороться с коррумпированной властью и с отказом от движения в Европу. Но заговорщики, которые стояли за ними, люди, которые обманули это население, вышедшее на Майдан, которые вывели их на верную смерть, на самом деле имели совсем другую цель. Они имели цель захвата власти для последующего незаконного обогащения. Они, создав эту дымовую завесу на Майдане, фактически добились своей цели – они захватили власть, захватили ключевые посты в этом государстве, перехватили финансовые потоки и направили эти потоки в собственные карманы», – отметил юрист.

«И люди погибли на Майдане, полагая, что они погибают за родину и за светлое будущее, а фактически они погибли ради того, чтобы эти мерзавцы захватили власть и обогатились. Так вот, на Донбассе люди отказались подчиниться киевским заговорщикам и взяли в руки оружие, защищаясь от армии, которую киевские заговорщики отправили в Донбасс», – заявил Кузьмин.